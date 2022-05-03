Очереди в продуктовом магазине сегодня стали историей

Уже почти два года в магазинах Maxima по всей Эстонии используется мобильный пульт для покупок, которая поместится в кармане каждого из нас. Да, это имеющийся у каждого мобильный телефон, который, после скачивания приложения Maxima, превращается при входе в магазин Maxima в пульт для покупок, позволяя совершать самые быстрые покупки в Эстонии. Таким образом, приложение Maxima экономит вам в среднем шесть минут на каждом походе за покупками. За год это сэкономит уже 10 часов!

При оплате через приложение Maxima вы можете забыть о стоянии на кассе

Для тех, кто загрузил приложение Maxima и создал там свою учетную запись пользователя, совершать покупки с помощью мобильным пультом для покупок очень просто: сканируйте товары и кладите их в пакет. Дойдя до зоны самообслуживания, вы сможете оплатить их, сделав несколько простых движений. После выбора способа и совершения оплаты, вы можете выходить из магазина с гордо поднятой головой!

За последние два года многие жители Эстонии поняли, что приложение

Maxima делает совершение покупок очень удобным и простым. Приложение

скачали более 150 000 раз. Также видно, что покупки с приложением

планируются лучше, т. е. раз в неделю люди совершают крупную покупку.

Приложением пользуются как технологически подкованные и ценящие быстрый

темп жизни молодые люди, так и более взрослые покупатели Maxima, которые

ценят удобство.

С осени прошлого года делать покупки в приложении Maxima стало еще

проще и полностью бесконтактным. Теперь покупки в магазине Maxima можно

совершать без контакта с кассиром или кассой самообслуживания. Это

особенно просто, если вы привязали свою банковскую карту к приложению

Maxima и совершаете покупки в специальных кассах, расположенных в зоне

касс самообслуживания – для совершения платежа достаточно отсканировать

QR-код, и вам не придется прикасаться к экрану кассы самообслуживания.