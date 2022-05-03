Очереди в продуктовом магазине сегодня стали историей
Уже почти два года в магазинах Maxima по всей Эстонии используется мобильный пульт для покупок, которая поместится в кармане каждого из нас. Да, это имеющийся у каждого мобильный телефон, который, после скачивания приложения Maxima, превращается при входе в магазин Maxima в пульт для покупок, позволяя совершать самые быстрые покупки в Эстонии. Таким образом, приложение Maxima экономит вам в среднем шесть минут на каждом походе за покупками. За год это сэкономит уже 10 часов!
При оплате через приложение Maxima вы можете забыть о стоянии на кассе
Для тех, кто загрузил приложение Maxima и создал там свою учетную запись пользователя, совершать покупки с помощью мобильным пультом для покупок очень просто: сканируйте товары и кладите их в пакет. Дойдя до зоны самообслуживания, вы сможете оплатить их, сделав несколько простых движений. После выбора способа и совершения оплаты, вы можете выходить из магазина с гордо поднятой головой!
За последние два года многие жители Эстонии поняли, что приложение
Maxima делает совершение покупок очень удобным и простым. Приложение
скачали более 150 000 раз. Также видно, что покупки с приложением
планируются лучше, т. е. раз в неделю люди совершают крупную покупку.
Приложением пользуются как технологически подкованные и ценящие быстрый
темп жизни молодые люди, так и более взрослые покупатели Maxima, которые
ценят удобство.
С осени прошлого года делать покупки в приложении Maxima стало еще
проще и полностью бесконтактным. Теперь покупки в магазине Maxima можно
совершать без контакта с кассиром или кассой самообслуживания. Это
особенно просто, если вы привязали свою банковскую карту к приложению
Maxima и совершаете покупки в специальных кассах, расположенных в зоне
касс самообслуживания – для совершения платежа достаточно отсканировать
QR-код, и вам не придется прикасаться к экрану кассы самообслуживания.
Если в конце прошлого года кассы, которые можно использовать с
приложением, были только в нескольких магазинах Maxima в Таллинне, то в
мае они добавятся еще в 20 крупных магазинах Maxima по всей Эстонии. Они
пополнят большое количество магазинов в Таллинне, а также в Тарту,
Пярну, Нарве, Выру, Курессааре, Валга, Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ и
Маарду. Вскоре подобные кассы, облегчающие процесс покупки, будут
доступны более чем в половине магазинов Maxima в Эстонии, ведь после
этого они будут установлены еще в 20 магазинах.
Единственные кассы самообслуживания, где можно расплачиваться наличными
Помимо бесконтактных покупок, приложение Maxima имеет множество других
преимуществ, которые позволяют легко совершать покупки и следить за
бюджетом. К примеру, после добавления каждого товара в корзину, в
приложении можно сразу увидеть, насколько увеличился ваш счет за
покупки. Вы также можете привязать свою карту клиента Maxima к
приложению Aitäh и использовать накопленные бонусные деньги. Помимо
различных скидок и специальных предложений, вы также можете просмотреть в приложении Maxima свою предыдущую историю покупок, так как чек за
каждую покупку хранится в приложении в цифровом виде.
С этой недели в платежные инструменты приложения Maxima будет
добавлена возможность добавлять подарочную карту Maxima. Достаточно
отсканировать карту другой стороной, вручную ввести код безопасности, и
новый платежный инструмент добавлен. Однако необходимо иметь в виду, что
невозможно добавить подарочные карты, если они уже были использованы
или если их срок действия истек.
Причина, по которой кассы самообслуживания Maxima нравятся и тем, кто
еще не пользуется приложением и не подружился с технологиями,
заключается в том, что можно очень быстро сканировать свои покупки и
оплачивать их как картой, так и наличными. Кассы самообслуживания Maxima
– единственные в Эстонии, где можно расплачиваться наличными. В
большинстве магазинов есть отдельные кассы самообслуживания, где можно
расплатиться наличными.
Кроме того, пять магазинов Maxima в Таллинне и Харьюмаа – Тондираба, Сютисте теэ, Лаагри, Строоми и Виймси – недавно установили новые платежные терминалы, позволяющие расплачиваться наличными в любой кассе самообслуживания. Для этого достаточно выбрать наличные в качестве способа оплаты после сканирования товаров и начала оплаты. Касса самообслуживания выдает кассовый чек, который позволяет пройти к платежному терминалу, который возвращает сдачу до копейки.
Как я могу столь же удобно совершать покупки?
Для того чтобы и вам было максимально удобно пользоваться мобильным пультом Maxima, вам необходимо скачать приложение из Google Play, App Store или Huawei AppGallery, зарегистрироваться как пользователь, привязать свой аккаунт к карте Aitäh и банковской карте, и все готово! Подробные инструкции по загрузке и использованию приложения смотрите в прилагаемом видео.
В следующий раз, когда будете делать покупки в магазине Maxima, смотрите внимательно. Вы можете заметить Роберта Роола или Анне Вески, делающих покупки рядом с вами. Попробуйте помериться с ними силами – сможете вы сделать покупки быстрее, чем они. Помимо приложения, хороший обзор специальных предложений Maxima вы также найдете в нашем еженедельном издании для клиентов. Между прочим, с помощью приложения вы можете удобно расплачиваться во всех 83-х магазинах Maxima по всей Эстонии.