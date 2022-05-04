Специалист рассказал, чем опасны длинные ногти

Мода на очень длинные ногти появилась несколько лет тому назад, однако, с точки зрения специалистов, она небезопасна для здоровья. Как предупреждает профессор биологии Американского университета Джеффри Каплан, за комментарием к которому обратилось издание USA Today, длинные ногти — настоящий рассадник грибков и бактерий.

“Чем длиннее ногтевая пластина, тем больше у микроорганизмов возможностей для прикрепления, — пояснил Каплан. — В ходе исследований под такими ногтями было найдено 32 вида бактерий и 28 видов грибков”. Среди них — даже устойчивый к антибиотикам стафилококк.

При этом, отметил эксперт, совершенно неважно, искусственные у вас ногти или натуральные, покрыты они гелем, акрилом или лаком — в любом случае, если ногти длинные, то очень высока вероятность того, что под ними содержится много микроорганизмов, которые трудно обезвредить с помощью мытья рук или даже с помощью чистки ногтей специальной щеткой.

Если вы почесываетесь, кусаете ногти, ковыряете в носу или сосете палец, микробы из-под ногтей могут попасть в организм и привести к болезни, предупредил Каплан. Кроме того, эти микроорганизмы могут вызвать ногтевую инфекцию, которая оставит ногтевые пластины в обезображенном виде.