ФОТО | Кто больше всех отличился на Met Gala? Самые странные и обсуждаемые наряды гостей
Met Gala или Бал Института костюма для большинства звезд — это шанс лишний раз покрасоваться перед камерой и продемонстрировать свои невероятные наряды. В каких образах предстали звезды перед журналистами в этом году и кто особенно отличился? Смотрим и оцениваем!
Met Gala каждый год знаменует открытие ежегодной выставки моды Института костюма. Гости мероприятия должны выбрать образ в соответствии с темой выставки. В этом году тема бала — американская мода конца XIX века или “Позолоченный гламур”. Казалось бы, нам стоило бы ожидать пышные платья, корсеты, шлейфы, головные уборы у женщин и фраки у мужчин. В чем же на красную дорожку вышли звезды?
Эмили Ратаковски. Топ с бусами, смахивающий на рыбацкую сеть и едва прикрывающий грудь, юбка из огромного количества платков с бахромой, напоминающая бабушкину скатерть и прилизанная челка.
Кендал Дженнер. Обесцвечивание бровей явно завоевало больше симпатии у подписчиков, чем головной убор младшей сестры.
Целью дам в конце XIX века было подчеркнуть свои женские формы. В нашем XXI веке певица Хлоя Бэйли интерпретировала это по-своему.
Не всем же мужчинам приходить в скучных фраках! Куда интереснее отличиться оригинальным платьем. Фредрик Робертссон сделал свой выбор.
Томми Дорфман. Латекс — это отлично. Когда в меру. Хотя, каждому свое. Вместе с ДжиДжи они приняли решение страдать во имя искусства.
Среди мужчин довольно интересным решением в обыгрывании темы фрака вполне может похвастаться актер Эван Мок.
Джордан рот решил дать бой гендерным стереотипам и появился на мероприятии в футуристическом платье. К тому же легким движением руки оно превращается… В элегантную юбку.
Дизайнеры в этом году в любом случае постарались. Кто-то придерживался темы бала, а кто-то эпатировал как мог. В принципе, имеют на это право. А кто больше всего запомнился вам, дорогие читатели?