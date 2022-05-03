ФОТО | Кто больше всех отличился на Met Gala? Самые странные и обсуждаемые наряды гостей

Met Gala каждый год знаменует открытие ежегодной выставки моды Института костюма. Гости мероприятия должны выбрать образ в соответствии с темой выставки. В этом году тема бала — американская мода конца XIX века или “Позолоченный гламур”. Казалось бы, нам стоило бы ожидать пышные платья, корсеты, шлейфы, головные уборы у женщин и фраки у мужчин. В чем же на красную дорожку вышли звезды?

Эмили Ратаковски. Топ с бусами, смахивающий на рыбацкую сеть и едва прикрывающий грудь, юбка из огромного количества платков с бахромой, напоминающая бабушкину скатерть и прилизанная челка.



Кара Делевинь . Зачем носить блузки, если можно прикрыть соски, а тело “позолотить” спреем? В начале, правда, еще присутствовал пиджак, но модель быстро от него избавилась.

Кендал Дженнер. Обесцвечивание бровей явно завоевало больше симпатии у подписчиков, чем головной убор младшей сестры.

ДжиДжи Хадид. Латексный костюм и пуховик. Кажется, кому-то было очень жарко.





Целью дам в конце XIX века было подчеркнуть свои женские формы. В нашем XXI веке певица Хлоя Бэйли интерпретировала это по-своему.





Не всем же мужчинам приходить в скучных фраках! Куда интереснее отличиться оригинальным платьем. Фредрик Робертссон сделал свой выбор.