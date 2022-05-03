ВИДЕО | Трагический первый танец: медсестра, потерявшая ноги из-за войны, вышла замуж в стенах госпиталя

Медсестра Оксана из города Лисичанск на востоке Украины потеряла обе ноги в результате взрыва. Однако всего через несколько недель после трагического происшествия она вышла замуж за своего возлюбленного Виктора. После короткой церемонии новобрачные исполнили первый танец.