03.05.2022, 14:28
ВИДЕО | Трагический первый танец: медсестра, потерявшая ноги из-за войны, вышла замуж в стенах госпиталя
Медсестра Оксана из города Лисичанск на востоке Украины потеряла обе ноги в результате взрыва. Однако всего через несколько недель после трагического происшествия она вышла замуж за своего возлюбленного Виктора. После короткой церемонии новобрачные исполнили первый танец.
Невеста лишилась обеих ног и четырех пальцев левой руки 27 марта, когда ехала домой с будущим мужем. При взрыве серьезно пострадала только Оксана, Виктор избежал травм, передает The Mirror. Пара поженилась в больнице Львова, где Оксана готовится к очередной операции.