ФОТО | Смотрите, кто пришел на эксклюзивный гурме-ужин от титулованного шеф-повара в Таллинне

Ноэль Молья (Noel Moglia) — Eesti Noorkokk 2019, Eesti Aasta Kokk 2020. В 2021-2022 гг. работал в мишленовском ресторане Le Kintessence в Куршевеле.

Специально для гастрономического ужина Ноэль разработал свое эксклюзивное меню состоящее из 6 подач. Его виртуозная импровизация и классическое исполнение — история и опыт работы в мишленовском ресторане, где в каждое блюдо вкладывалась безграничная любовь и трепетное отношение к традициям!

Пожалуй, нет лучшего способа понять и прочувствовать все тонкости сочетания вина и разных блюд, чем ужин, совместно подготовленный первоклассным шеф-поваром и грамотным сомелье Юрием Братчиком.

Их слаженная работа позволила открыть новые нюансы вкуса и удивила яркими акцентами.

На дегустации обсуждались надписи и термины на этикетках дегустационных образцов, оценивались вкусовые и ароматические особенности предложенных напитков. Также гости смогли расширить свой кругозор и узнать много нового о виноделии Cantina Monpissan, которая производятся не для масс-маркета, а для узкого круга людей, экспертов, ценителей вин и винотек премиум класса. Винодельня Monpissan существует с 1909 года, где сочетает древние традиции и новые технологии, производя вина, изготовленные из винограда сорта Неббиоло.

В финале вечера, по традиции, гостей порадовала лотерея от партнера мероприятия Dr.med. Christine Schrammek с роскошными подарками.

Организаторы мероприятий Анастасия Балак и Елена Малиш.

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