ФОТО | Украинская модель сменила подиум на передовую

“На бирже труда меня направили в часть. Мы с кадровиками должны были договориться, что ни я им, ни они мне не подходят. Но там предложили должность начальника клуба. Я была молода и не понимала специфику армии. 18 апреля мне исполнилось 19 лет. На следующий день в удостоверении была печать, что я военнослужащая внутренних войск. До этого немало где подрабатывала: сомелье, в моделинге. Но с армией мы дольше всего”, — говорит девушка.