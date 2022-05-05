11 случаев, когда нужно срочно вызывать скорую помощь
Невнятная речь, трудности со сгибанием шеи, коричневая рвота и другие признаки опасных болезней, которые нужно срочно лечить, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.
Впервые появилась острая боль в груди
Далеко не факт, что это именно сердечный приступ, но лучше перестраховаться. Ощущения в грудной клетке варьируются от стеснения и давления до острой жгучей боли, которая может распространяться на левую руку, лопатку, нижнюю челюсть. При этом таблетки от боли в сердце не помогают. Все это сопровождается резкой слабостью, головокружением, одышкой, холодным и липким потом.
Иногда сердечный приступ проявляется болью в верхней части живота или ощущениями по типу изжоги.
Впервые появились перебои в сердце
Это указывает на аритмию - нарушение нормального ритма сердца. Вы можете ощущать, что оно бьется чаще, реже или нерегулярно, как бы с остановками.
Опасные аритмии не обязательно проявляются заметными признаками, также и выраженные симптомы не всегда говорят о тяжести проблемы. Но если это состояние появилось впервые, сопровождается слабостью, головокружением, одышкой, потерей сознания - лучше сразу обращайтесь в скорую помощь. Если аритмию не лечить, то она может вызвать сердечную недостаточность, тромбоз, повышает риск инфаркта, а иногда вызывает остановку сердца.
Тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия)
Она возникает внезапно, состояние ухудшается очень быстро. Причиной может быть еда, лекарства, укусы насекомых. Симптомы включают:
- головокружение, резкую слабость;
- одышку;
- кожа покрывается липким потом;
- спутанность сознания и беспокойство;
- обморок.
Могут быть и другие симптомы аллергии, в том числе зуд, сыпь (крапивница), тошнота, отек лица и шеи (ангионевротический отек) или боль в животе.
Тяжелая аллергическая реакция быстро переходит в смертельно опасный анафилактический шок. Поэтому, если вы заметили похожие симптомы, вызывайте скорую помощь.
Острая внезапная боль в животе
В этом случае, а также если сильная боль в животе сопровождается неукротимой тошнотой и рвотой, лихорадкой, пожелтением кожи или головокружением, нужно вызывать скорую помощь.
Кашель с кровавой мокротой
Вы можете кашлять небольшим количеством ярко-красной крови или пенистой мокротой с кровавыми прожилками. Врачи называют это кровохарканьем - обычно оно говорит о повреждении в легких.
Если кровь темная и содержит кусочки пищи или что-то похожее на кофейную гущу, скорее всего, она поступает из пищеварительного тракта.
Чаще всего кровохарканье возникает из-за инфекции в легких, например плеврита или пневмонии. Также это может быть признаком рака, туберкулеза или отека легких.
Если крови в мокроте мало и вы чувствуете себя хорошо, запишитесь на прием к врачу. Но если крови много, она не останавливается, при этом у вас слабость или одышка - звоните в скорую помощь.
Рвота кровью
Она возникает из-за кровотечения в верхней части пищеварительного тракта: в пищеводе, желудке или в двенадцатиперстной кишке. Причиной может быть язва или разрыв вен. Кровь в рвоте бывает красной, коричневой или почти черной - цвета кофейной гущи. Окрас зависит от места повреждения: чем оно выше, тем более яркой будет кровь.
Изредка кровавая рвота возникает, когда в желудок попадает кровь из носа или рта - это не так опасно, как желудочно-кишечное кровотечение, которое может вызвать шок.
Вызывайте скорую помощь, если крови много и есть признаки шока:
- Учащенное, неглубокое дыхание.
- Головокружение, сильная слабость.
- Затуманенное зрение.
- Спутанность сознания, обморок.
- Холодная, липкая, бледная кожа.
Внезапная резкая боль в яичках
Она может возникнуть при перекруте яичка. По неясным причинам семенной канатик, на котором висит яичко, перекручивается, из-за чего пережимаются кровеносные сосуды. Если через несколько часов не вернуть яичко на место, то оно погибнет. Помимо боли бывают и другие симптомы: тошнота и рвота, лихорадка, отек мошонки. Чаще всего эта проблема возникает в 12-18 лет, но может быть в любом возрасте, даже у новорожденных.
Нарушения речи
Сюда относятся любые странности в разговоре. Человек может говорить неразборчиво, путает слова, не понимает собеседника или отвечает невпопад. Иногда речь пропадает полностью. Насторожить должна и потеря способности читать или писать. Все это указывает на нарушения в головном мозге, чаще всего вызванные инсультом.
Трудно сгибать шею на фоне высокой температуры
Это признак менингита - инфекционного воспаления оболочки мозга, которое может вызывать потерю слуха, трудности с памятью и обучением, и даже смерть.
Помимо высокой температуры и невозможности согнуть шею, менингит проявляется очень сильной головной болью, чувствительностью к свету, тошнотой, рвотой, иногда судорогами и кожной сыпью. В тяжелых случаях смерть наступает в течение нескольких часов.
Внезапное ухудшение зрения
Потеря зрения считается внезапной, если она развивается в течение нескольких минут, часов или пары дней. Вы можете перестать видеть полностью или частично, на один, оба глаза, или на какую-то часть поля зрения. Сюда же относится появление тумана или темных пятен перед глазами.
Чаще всего это случается из-за инсульта, отслоения сетчатки, закупорки сосудов сетчатки тромбом и травмы. В таких случаях у вас очень мало времени, чтобы определить диагноз и начать лечение, в противном случае вы можете потерять зрение навсегда. Поэтому не медлите и как можно быстрее вызывайте скорую помощь.