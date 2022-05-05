11 случаев, когда нужно срочно вызывать скорую помощь

В этом случае, а также если сильная боль в животе сопровождается неукротимой тошнотой и рвотой, лихорадкой, пожелтением кожи или головокружением, нужно вызывать скорую помощь.

В этом случае, а также если сильная боль в животе сопровождается неукротимой тошнотой и рвотой, лихорадкой, пожелтением кожи или головокружением, нужно вызывать скорую помощь.

Но если боль появилась внезапно, или она настолько сильная, что вы буквально не находите себе места — это признак катастрофы в брюшной полости, например прободения язвы, острого панкреатита, аппендицита или инфаркта брюшных артерий.

Могут быть и другие симптомы аллергии, в том числе зуд, сыпь (крапивница), тошнота, отек лица и шеи ( ангионевротический отек ) или боль в животе .

Она возникает внезапно, состояние ухудшается очень быстро. Причиной может быть еда, лекарства, укусы насекомых. Симптомы включают:

Опасные аритмии не обязательно проявляются заметными признаками, также и выраженные симптомы не всегда говорят о тяжести проблемы. Но если это состояние появилось впервые, сопровождается слабостью, головокружением, одышкой, потерей сознания - лучше сразу обращайтесь в скорую помощь. Если аритмию не лечить, то она может вызвать сердечную недостаточность, тромбоз, повышает риск инфаркта , а иногда вызывает остановку сердца.

Это указывает на аритмию - нарушение нормального ритма сердца. Вы можете ощущать, что оно бьется чаще, реже или нерегулярно, как бы с остановками.

Иногда сердечный приступ проявляется болью в верхней части живота или ощущениями по типу изжоги.

Далеко не факт, что это именно сердечный приступ, но лучше перестраховаться. Ощущения в грудной клетке варьируются от стеснения и давления до острой жгучей боли, которая может распространяться на левую руку, лопатку, нижнюю челюсть. При этом таблетки от боли в сердце не помогают. Все это сопровождается резкой слабостью, головокружением, одышкой, холодным и липким потом.

Кашель с кровавой мокротой

Вы можете кашлять небольшим количеством ярко-красной крови или пенистой мокротой с кровавыми прожилками. Врачи называют это кровохарканьем - обычно оно говорит о повреждении в легких.

Если кровь темная и содержит кусочки пищи или что-то похожее на кофейную гущу, скорее всего, она поступает из пищеварительного тракта.

Чаще всего кровохарканье возникает из-за инфекции в легких, например плеврита или пневмонии. Также это может быть признаком рака, туберкулеза или отека легких.

Если крови в мокроте мало и вы чувствуете себя хорошо, запишитесь на прием к врачу. Но если крови много, она не останавливается, при этом у вас слабость или одышка - звоните в скорую помощь.

Рвота кровью

Она возникает из-за кровотечения в верхней части пищеварительного тракта: в пищеводе, желудке или в двенадцатиперстной кишке. Причиной может быть язва или разрыв вен. Кровь в рвоте бывает красной, коричневой или почти черной - цвета кофейной гущи. Окрас зависит от места повреждения: чем оно выше, тем более яркой будет кровь.

Изредка кровавая рвота возникает, когда в желудок попадает кровь из носа или рта - это не так опасно, как желудочно-кишечное кровотечение, которое может вызвать шок.

Вызывайте скорую помощь, если крови много и есть признаки шока:

Учащенное, неглубокое дыхание.

Головокружение, сильная слабость.

Затуманенное зрение.

Спутанность сознания, обморок.

Холодная, липкая, бледная кожа.

Внезапная резкая боль в яичках

Она может возникнуть при перекруте яичка. По неясным причинам семенной канатик, на котором висит яичко, перекручивается, из-за чего пережимаются кровеносные сосуды. Если через несколько часов не вернуть яичко на место, то оно погибнет. Помимо боли бывают и другие симптомы: тошнота и рвота, лихорадка, отек мошонки. Чаще всего эта проблема возникает в 12-18 лет, но может быть в любом возрасте, даже у новорожденных.

Нарушения речи