01.05.2022, 16:30
Объяснили влияние травы на психику человека(23)
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Автор книг о здоровом образе жизни Кристофер Бергланд объяснил, что деревья, трава и другие зеленые насаждения помогают снизить стресс и даже способны предотвратить депрессию. Об этом он рассказал в статье для Psychology Today.
Бергланд отметил, что растительные насаждения возле места проживания положительно влияют на когнитивные функции. Так, длительное нахождение рядом с озелененной территорией или прогулки в парках, по словам эксперта, помогут снизить риск заболеваний и улучшить общее психическое здоровье, сообщает rambler.
В статье он опирается на научное исследование, в ходе которого ученые пытались установить влияние растительных насаждений на качество жизни человека.