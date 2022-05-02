ПОДКАСТ | Конфликтуйте с умом! Психолог рассказала, как правильно спорить и почему изменить политические убеждения людей почти невозможно

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2



Насколько позиция “не буду спорить, поберегу нервы” — хороша? Ведь если молча злиться на близких за их позицию (взгляды) мы вряд ли улучшим отношения с ними.



Здесь однозначно ответить сложно. Как замалчивание злости, так и чрезмерная ее трансляция имеет ряд последствий. Если замалчивать — это может привести к каким-то телесным соматическим проявлениям. Если же слишком активно транслировать — это могут быть различные аффекты. Когда мы выливаем слишком много эмоций на своих близких, то и так сложные отношения еще больше усложняются. Именно поэтому важно отталкиваться от цели — если отношения очень напряжены, то лучше стоит помолчать. Особенно если с эмоциональным интеллектом худо. Если речь идет о транслировании своих эмоций — особенно такой большой разрушающей эмоции как злость — то лучше поберечь нервы друг друга.

Если мы говорим про политический аспект, то здесь нужно задуматься, стоит ли в это лезть. Есть американские исследования, подтверждающие, что изменить политические убеждения человека просто невозможно. Для того, чтобы они пошатнулись, человек либо сам должен был размышлять об этом, либо он лично должен был бы столкнуться с чем-то со стороны власти. С негативным или позитивным ее проявлением.

Но если какая-то тема — например, политическая — висит как дамоклов меч и создает напряжение, то лучше поговорить об этой теме, но соблюдая ряд правил.

Какие это правила?

Я бы даже сказала, что это не правила, а навыки. Во-первых, это навык ненасильственного общения, навык уверенности в себе (это особенно важно в таких ситуациях, быть уверенным в своей позиции, иметь необходимые данные и внутреннюю готовность к этой сложной теме) и навык участия в конфликтах.

Ты в первую очередь назвала ненасильственное общение. Что это такое?