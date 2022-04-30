Назван оптимальный срок хранения гречки

Как в гречневой крупе, так и в муке со временем могут появиться личинки и насекомые. Но этого можно избежать, если переложить продукты в герметичные упаковки. Это продлит срок их хранения, отмечает специалист, передает rambler.

Не стоит хранить гречку дольше хотя бы потому, что ее вкусовые качества со временем теряются, подчеркнула диетолог. Специалист считает: закупаться крупами впрок бессмысленно. Но если вы намерены обзавестись большими запасами бакалеи, то стоит обратить внимание на срок годности продукта, указанный на упаковке.

Также к продуктам, которые можно безопасно хранить и использовать в течение длительного времени, Ирина Писарева отнесла различные виды муки, консервы, мед и замороженные полуфабрикаты.