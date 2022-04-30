Джинсовая одежда вновь вернулась в моду

Отмечается, что во время подиумного сезона 2022 года именитые дизайнеры брендов Dior, Hermes и Chloe поставили деним на первое место в своих коллекциях. Кроме того, манекенщицы марок Dries van Noten и Victoria Beckham продемонстрировали на дефиле стеганые джинсовые куртки, передает rambler.