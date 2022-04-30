30.04.2022, 12:00
Джинсовая одежда вновь вернулась в моду
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Британский модный эксперт Дина Ван Туллекен заявила, что одежда из джинсовой ткани, которая была особенно популярна в 1990-х и 2000-х годах, вновь стала актуальна в нынешнем сезоне благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал появился на Daily Mail.
Отмечается, что во время подиумного сезона 2022 года именитые дизайнеры брендов Dior, Hermes и Chloe поставили деним на первое место в своих коллекциях. Кроме того, манекенщицы марок Dries van Noten и Victoria Beckham продемонстрировали на дефиле стеганые джинсовые куртки, передает rambler.
По информации издания, полностью джинсовые наряды также вернулись в моду благодаря публичным выходам многих знаменитостей. Например, звезда сериала “Аббатство Даунтон” Мишель Докери была замечена в высоких джинсах и рубашке из денима.