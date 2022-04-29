Чек-лист: 5 способов вернуть белизну вещам

Аспирин

Чтобы белье и одежда не желтели, при стирке вместо дорогостоящего отбеливателя можно использовать аспирин. Достаточно добавить вместе с бельем в барабан стиральной машины четыре таблетки аспирина. Если же вам необходимо удалить с одежды пятна от пота, аспирин надо растолочь, смешать с небольшим количеством воды, нанести получившуюся кашицу на пятна и оставить на 2-3 часа. Затем немного потереть пятна и постирать обычным способом.

Лимон и перекись

Белье положите в таз, залейте теплой водой, опустите в нее несколько долек лимона, добавьте чайную ложку перекиси водорода и оставьте на 40-60 минут. После этого одежду необходимо постирать руками или в стиральной машине.

Борная кислота

Отлично справится с задачей возвращения белизны вещам борная кислота. Столовую ложку средства надо смешать с необходимым количеством стирального порошка и добавить в стиральную машину. Правда, увлекаться таким способом отбеливания не стоит: использовать борную кислоту можно не чаще одного раза в 4-5 стирок.

Белый хлеб

Удалить пятна от тонального крема или помады с белой одежды поможет простой мякиш белого хлеба. Сделайте из него шарик и аккуратно промокните пятна. После этого постирайте вещь. Лучше использовать этот способ сразу после того, как вы “посадили” на одежду пятно.

Жидкость для мытья посуды, сода и перекись

Для того, чтобы отбелить одежду можно использовать эти средства, которые наверняка всегда есть в доме. Две части жидкости для мытья посуды с одну часть соды и четыре части жидкости для мытья посуды, добавьте 1,5-2 литра теплой воды и замочите в ней одежду на 3-4 часа. После этого постирайте обычным способом. Если требуется отбелить лишь некоторые места на одежде, в смесь перекиси, соды и моющего средства воду добавлять не стоит: необходимо лишь нанести получившуюся субстанцию на пятна и оставить на то же время. После этого постирать.