Почему нельзя купать ребенка каждый день?
По словам провизора центральной аптеки Benu Тырва Вирге Сокк, кожа младенца в несколько раз тоньше и чувствительнее, чем у взрослых людей. “Естественный защитный слой кожи ребенка формируется в течение первых недель жизни, и ему требуется время, чтобы адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, и он не сразу становится гладким и мягким. Чтобы не пересушить нежную кожу младенца слишком сильно, важно помнить, что купать малыша каждый день не нужно, ведь вода тоже сушит кожу. Ребенка можно купать 2-3 раза в неделю”, — обучает Сокк, добавляя, что в случае очень сухой кожи в воду можно добавлять масло для ванн.
После ванны важно тщательно высушить кожу от воды и не использовать разные добавки
После купания, по словам фармацевта, важно тщательно высушить кожу младенца и особое внимание уделить складкам. “Кожа младенца определенно нуждается в увлажнении, для чего можно использовать базовые кремы, которые не содержат синтетических минеральных масел, ароматизаторов или консервантов”.
Ежедневно, по словам аптекаря, необходимо очищать глаза ребенка, область за ушами и между складками кожи, и рекомендуется делать это ватным тампоном, смоченным чистой водой или физиологическим раствором. Увлажняющие салфетки должны использоваться, по совету фармацевта, только в том случае, если нет под рукой воды. “Проточная вода — лучший способ помыть попку вашего ребенка, и дома нет нужды применять влажные салфетки. При необходимости в области ношения подгузников следует использовать средства от опрелостей. Если кожа на месте ношения подгузников склонна к опрелостям, то следует использовать декспантенол и цинкосодержащую мазь”, — советует Сокк.
В жаркую погоду кожа ребенка также имеет тенденцию к образованию опрелостей. “Важно носить погодоустойчивую одежду из хлопка, которая достаточно воздухопроницаема. Опрелости также могут быть вызваны неподходящими подгузниками. Чтобы подобрать подходящие подгузники, рекомендую пробовать продукцию разных производителей”, — дала совет аптекарь. “Детской присыпки также следует избегать, так как она имеет тенденцию прилипать к коже в области подгузника из-за тамошней влажности, что может еще больше усилить раздражение”, — пояснила Сокк, добавив, что для предотвращения раздражения кожи детскую одежду следует стирать специальными моющими средствами для аллергиков.
Что необходимо иметь дома для ухода за кожей младенца?
Фармацевт рекомендует запастись дома следующими средствами по уходу за кожей еще до рождения ребенка:
Мазь с содержанием декспантенола и цинка для бережного и чувствительного ухода за кожей ребенка в области ношения подгузника. Мазь с содержанием цинка для ухода за областью ношения подгузников также входит в обновленный комплект Benu, состоящий из средств для ухода за младенцами, где вы также можете найти множество других средств по уходу за кожей.
Детский лосьон без добавок или крема для тела для сухой кожи
Физраствор для очистки пупка, глаз и ушей.
Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы по поводу ухода за кожей вашего младенца, вы можете смело обратиться за советом к аптекарю.