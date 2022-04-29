​Почему нельзя купать ребенка каждый день?

По словам провизора центральной аптеки Benu Тырва Вирге Сокк, кожа младенца в несколько раз тоньше и чувствительнее, чем у взрослых людей. “Естественный защитный слой кожи ребенка формируется в течение первых недель жизни, и ему требуется время, чтобы адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, и он не сразу становится гладким и мягким. Чтобы не пересушить нежную кожу младенца слишком сильно, важно помнить, что купать малыша каждый день не нужно, ведь вода тоже сушит кожу. Ребенка можно купать 2-3 раза в неделю”, — обучает Сокк, добавляя, что в случае очень сухой кожи в воду можно добавлять масло для ванн.

После ванны важно тщательно высушить кожу от воды и не использовать разные добавки

После купания, по словам фармацевта, важно тщательно высушить кожу младенца и особое внимание уделить складкам. “Кожа младенца определенно нуждается в увлажнении, для чего можно использовать базовые кремы, которые не содержат синтетических минеральных масел, ароматизаторов или консервантов”.

Ежедневно, по словам аптекаря, необходимо очищать глаза ребенка, область за ушами и между складками кожи, и рекомендуется делать это ватным тампоном, смоченным чистой водой или физиологическим раствором. Увлажняющие салфетки должны использоваться, по совету фармацевта, только в том случае, если нет под рукой воды. “Проточная вода — лучший способ помыть попку вашего ребенка, и дома нет нужды применять влажные салфетки. При необходимости в области ношения подгузников следует использовать средства от опрелостей. Если кожа на месте ношения подгузников склонна к опрелостям, то следует использовать декспантенол и цинкосодержащую мазь”, — советует Сокк.