Как варить картошку в два раза быстрее

Добавить соль

Подсоленная вода закипит намного быстрее пресной. Добавьте в подогретую воду ½ столовой ложки соли на 1 литр воды. Не бойтесь пересолить: картошка возьмет ровно столько соли, сколько нужно.

Добавить сливочное масло

В этом способе картошке помогает свариться масляная пенка. Залейте клубни кипящей водой и поставьте на огонь. Когда вода начнет вновь кипеть, посолите и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла. Именно сливочного: плотная текстура обволакивает клубни и помогает им быстрее приготовиться.

Залить кипятком

Воде не нужно будет долго закипать, а картошка не потеряет ни во вкусе, ни в пользе.

Сварить в микроволновке

Если картошка вам нужна вот прямо сейчас, ждать, пока закипит вода, слишком долго. Вымойте картофель среднего размера и обваляйте в растительном масле. Срезать кожуру необязательно. Проткните клубни зубочистками, чтобы картошка стояла на них, как на ножках. Поставьте клубни на тарелку, налейте вниз немного воды и поставьте в микроволновку на 5 минут на полную мощность.

Разрезать на части

Мелкий молодой картофель можно варить как есть, а вот крупные клубни лучше разрезать на 2-3 части. Не стоит делать кусочки слишком мелкими: они могут развариться.