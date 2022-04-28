2 Знака Зодиака, которые разбогатеют в мае 2022 года

Не стоит думать, что описанным ниже Знакам Зодиака несказанно повезет и они разбогатеют в один миг. Проблемы в мае будут у всех Знаков Зодиака, но у некоторых их будет чуть меньше, а справляться с ними они будут чуть проще и быстрее. Именно о таких людям и пойдет речь далее. Всем без исключения астрологи советуют пользоваться финансовыми оберегами, чтобы негативные Плутон, Венера и Меркурий не лишили вас денег.

Скорпион

Скорпионы — главные финансовые счастливчики в конце весны. Им можно тратить средства на себя, на свою семью, развлечения, хобби. Коридор затмений никак не повлияет на их способность прогнозировать события.

Что до ретроградного Плутона, то он и вовсе для Скорпионов благоприятен. У них начнется время повышенной уверенности в себе, расцвета внутренних сил. Обратное движение планеты сделает так, что в мае пропадет желание воевать с кем-то, выяснять отношения.

В мае можно будет отправляться в дальние путешествия, командировки. Очень повезет тем Скорпионам, которые в рабочее время крутят баранку. Транспортные средства будут реже ломаться, что сулит спокойствие и стабильность.

Стрелец

Стрельцы станут самым удачливыми людьми. Точнее, они таковыми и останутся, ведь неблагоприятные изменения в поведении планет отразятся на них меньше всего. В особой степени это касается Меркурия, который не не станет с 10 мая ставить им палки в колеса, лишая внимания и хорошей памяти. Ретроградный Плутон, который начинает свое обратное движение 29 апреля, тоже не сможет заставить Стрельцов прогнуться.

Они останутся все такими же красноречивыми, свободными от клише и способными завести знакомство с любым человеком. Стрельцам нужно продолжать заниматься теми делами, которыми им заниматься приятнее всего.

Из дополнительных плюсов нужно отметить тот факт, что начало коридора затмений тоже не будет чем-то критическим. Стрельцы смогут остаться на плаву. В финансовой сфере все будет относительно стабильным, несмотря на последствия полного лунного затмения и коридора, связывающего его со следующим, уже солнечным затмением.