Что такое пищевой мусор и почему его лучше избегать?

Питание играет ключевую роль в сохранении и приумножении нашего здоровья. Увы, далеко не у всех пищевые привычки здоровые и полезные.

“Соблазнов вокруг нас очень много и шанс съесть пищевой мусор велик. Такая еда нарушает баланс ЖКТ, и когда чаша „переполнена“ происходит сбой всей системы”, — говорит эксперт.

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Какие продукты являются мусором для нашего организма и не приносят ему никакой пользы? Все блюда, жареные во фритюре, в том числе любимые многими чипсы и картошка-фри.

Продукты, приготовленные в большом количестве масла, также не являются самыми полезными. Старайтесь избегать частого употребления котлет, жареного мяса.

Продукты, прошедшие промышленную обработку, тоже несут вред. Это колбасы, сосиски, различные консервы. Вермишель и каши быстрого приготовления, майонезы и кетчупы, газировки (особенно сладкие), маргарины и спреды, бургеры, хот-доги — все это лучше также убрать из рациона.

Конечно, не стоит сразу полностью отказываться от перечисленного списка, если ранее эти продукты составляли основную часть вашего меню. Меняйте пищевые привычки постепенно, стараясь, чтобы со временем они занимали не более 20% вашего ежедневного рациона.

Если же пищевой мусор занимает 70% вашего привычного меню, срочно его пересмотрите, иначе проблем со здоровьем не избежать.