Назван ставший трендом принт на одежде

По словам эксперта, данная тенденция обрела популярность как у представителей уличной моды, так и у известных дизайнеров. Например, дизайнеры люксовых брендов Dolce & Gabbana и Oscar de la Renta включили в свои весенне-летние коллекции платья, сарафаны и аксессуары с подобным узором, сообщает rambler.