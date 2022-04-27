27.04.2022, 10:00
Назван ставший трендом принт на одежде(2)
ФОТО: Shutterstock
Британская стилистка Александрия Дейл назвала лимонный принт новым трендом нынешнего сезона. Соответствующий материал появился на Daily Mail.
По словам эксперта, данная тенденция обрела популярность как у представителей уличной моды, так и у известных дизайнеров. Например, дизайнеры люксовых брендов Dolce & Gabbana и Oscar de la Renta включили в свои весенне-летние коллекции платья, сарафаны и аксессуары с подобным узором, сообщает rambler.
“Лимонный принт — это отличный вариант, помогающий найти альтернативу стандартным весенним цветам и оттенкам”, — заверила специалистка.
Кроме того, вещи с упомянутым принтом в настоящее время стали востребованы у многих знаменитостей.