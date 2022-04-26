В школах будут учить, как правильно строить отношения в паре

“К настоящему моменту тренинг на тему отношений PREP прошли 900 человек, а индивидуальный тренинг — 700 человек. Участники тренинга “Мои отношения в моих руках” сказали, что такое обучение должно быть доступно даже школьникам. Сегодня мы рады сообщить, что обучение PREP начнется и в школах”, — сказала руководитель проекта фонда Väärtustades Elu Корнелия Кангур.

“В сотрудничестве с женскими ассоциациями Эстонии мы разработали учебные материалы, которые закладывают основу для создания хороших и безопасных близких отношений. Кроме того, мы издали справочник о том, как оставаться счастливым в отношениях, в котором есть советы как обычным читателям, так и консультантам по отношениям”, — рассказала Корнелия Кангур.

“В нынешней критической ситуации мы должны открыть двери для тех, кто нуждается в нашей поддержке и помощи, но наряду с чужими проблемами мы не должны забывать о здоровой атмосфере в наших собственных семьях”, — подчеркнула председатель правления фонда Väärtustades Elu Кайя Капста-Форрестер.

“Если родители не справляются и вместо ребенка занимаются своими печалями, заботами и проблемами, то это небезопасная среда для взросления. Однако дети тоже однажды станут родителями”, — сказала Кайя Капста-Форрестер. “В последние годы мы являемся стратегическим партнером государства в вопросах обеспечения благополучия детей и семей. Последние годы выдались нелегкими, они были полны работы и серьезных задач”.