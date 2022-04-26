В школах будут учить, как правильно строить отношения в паре
“К настоящему моменту тренинг на тему отношений PREP прошли 900 человек, а индивидуальный тренинг — 700 человек. Участники тренинга “Мои отношения в моих руках” сказали, что такое обучение должно быть доступно даже школьникам. Сегодня мы рады сообщить, что обучение PREP начнется и в школах”, — сказала руководитель проекта фонда Väärtustades Elu Корнелия Кангур.
“В сотрудничестве с женскими ассоциациями Эстонии мы разработали учебные материалы, которые закладывают основу для создания хороших и безопасных близких отношений. Кроме того, мы издали справочник о том, как оставаться счастливым в отношениях, в котором есть советы как обычным читателям, так и консультантам по отношениям”, — рассказала Корнелия Кангур.
“В нынешней критической ситуации мы должны открыть двери для тех, кто нуждается в нашей поддержке и помощи, но наряду с чужими проблемами мы не должны забывать о здоровой атмосфере в наших собственных семьях”, — подчеркнула председатель правления фонда Väärtustades Elu Кайя Капста-Форрестер.
“Если родители не справляются и вместо ребенка занимаются своими печалями, заботами и проблемами, то это небезопасная среда для взросления. Однако дети тоже однажды станут родителями”, — сказала Кайя Капста-Форрестер. “В последние годы мы являемся стратегическим партнером государства в вопросах обеспечения благополучия детей и семей. Последние годы выдались нелегкими, они были полны работы и серьезных задач”.
“Существует множество различных служб и программ поддержки, ориентированных на детей и семьи, и на данный момент мы видим, что как нуждающимся, так и тем, кто направляет людей за услугами, сложно ориентироваться в имеющихся возможностях. Мы стараемся упростить эту систему и сделать более понятной для целевой группы, тогда каждый сможет найти именно ту услугу, которая ему нужна, и сервис не будет перегружен”, — добавила Кайя Капста-Форрестер. “Мы стремимся к партнерской сети сотрудничества, которая объединит ассоциации, занимающиеся поддержкой эстонских семей. Поддерживая семьи в Эстонии, мы поддерживаем безопасную среду для развития детей. Взрослый человек, который находится в хороших отношениях и справляется со своими задачами, может больше дать детям и партнеру”.
На конференции выступили психолог и дирижер Урве Уусберг, политик Тоомас Варек, психолог и семейный терапевт Кармен Майкалу, директор Таллиннской Домской школы Эгле Вийлма, бывший министр социальных дел Кайя Ива, руководитель проекта фонда Väärtustades Elu Корнелия Кангур, Сийри и Лийза Овиир. В панельной дискуссии приняли участие писательница и художница Маарья Ундуск, член Рийгикогу и актер Райво Э. Тамм, журналист Нильс Нийтра, журналист Анна-Мария Вейдеманн-Макко. Конференцию модерировал Ханнес Хермакюла.
Конференцию организует фонд Väärtustades Elu (www.save.ee), под руководством которого с 2012 года регулярно проводятся конференции, посвященные Дню матери и Дню отца.