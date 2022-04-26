Какая тренировка самая доступная и в то же время самая эффективная?

Также с точки зрения экипировки бег весьма доступен — все, что вам нужно, это спортивная одежда и беговые кроссовки. Дополнительное преимущество тренировке дают смарт-часы, которые позволяют следить за темпом, расстоянием и количеством сожженных калорий. «Более оснащенные смарт-устройства также предлагают любителю бега возможность построить личный план бега, проанализировать результаты и получить рекомендации на их основе - либо для изменения плана тренировок, либо для восстановления», — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

С точки зрения простоты и доступности бег — это вид спорта, которым может заниматься каждый, кто в состоянии ходить. Хотя самый распространенный способ пробежки – это на природе и в светлое время суток, это не мешает каждому увлекающемуся бегом выбрать свое время и место тренировок. Упражнения на природе или просто на свежем воздухе доступны для всех, чтобы выйти на улицу, не нужно покупать билет в фитнес-клуб или следить за расписанием или планами занятий спортивных учреждений.

Бег имеет множество преимуществ – помимо того, что он является одним из самых полезных видов спорта, он еще и доступен многим и относительно прост, ведь для тренировок не требуются особые погодные условия. Также не нужно больших вложений для начала - за исключением обычной спортивной одежды. Немаловажно и то, что бег оказывает значительное положительное влияние на здоровье и частоту сердечных сокращений. При этом бегом можно заниматься в любом возрасте и, согласно своим предпочтениям, тренироваться можно как в одиночку, так и с кем-то, а также с помощью разных смарт-устройств можно измерять свои достижения и потом сравнивать их с результатами своих друзей.

Одним из основных видов спорта, не требующим от новичков особых вложений, но приносящий эффективные результаты за счет постоянных тренировок, является бег. Уже сегодня солнечная весенняя погода привлекает все больше людей на свежий воздух, и в то же время это дает возможность многим новичкам начать пробежки.

Если речь идет не идет профессиональном спортсмене, которому помогает тренер в подготовке к соревнованиям и дисциплинирует атлета на тренировках, то, по словам Мишиной, благодаря виртуальному тренеру, встроенным в умные часы, даже новичок или любитель сегодня может получить от смарт-устройства дополнительную поддержку и усилить мотивацию. Таким образом, есть руководство, которое удержит от слишком большой нагрузки в начале пробежек и поможет сохранить аппетит к занятиям, даже если для достижения результатов требуется время.



Бег весьма полезен для здоровья

Последние статистические данные о том, что Эстония занимает первые места по смертности от сердечных заболеваний как в Европе, так и во всем мире, могли бы мотивировать каждого заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут в день с умеренной интенсивностью. В этом смысле бег — это хорошее решение, ведь помимо сжигания калорий и поддержания тела в форме, он еще развивает мышцы и улучшает работу сердца.

По словам тренеров, для достижения хорошего состояния здоровья достаточно в среднем трех пробежек в неделю, но здесь важно прислушиваться к своему организму. «Как и спортивные часы, большинство новых смарт-часов имеют датчик сердечного ритма, что очень помогает во время тренировок. Конечно, важно следить за своим самочувствием, но данные пульсометра обязательно нужно отслеживать во время тренировки, чтобы нагрузка не стала слишком интенсивной и не нанесла ущерба телу», — советует Мишина. Она добавляет, что современные смарт-часы с хорошими датчиками и сенсорами, такие как Huawei Watch GT Runner, собирают данные о самочувствии пользователя как во время бега, так и в период восстановления, на основании чего сам пользователь может адаптировать план тренировок или же это могу сделать за него часы.

Бег не только является одним из лучших упражнений для сердечно-сосудистой системы и средством для профилактики заболеваний, но эта физическая активность также укрепляет мозг и способность мыслить. Благодаря хорошему настрою, который возникает после движения тела и улучшения самочувствия, пробежки являются крайне полезным способом снятия тревожности или стресса. Всего двадцать минут беговой тренировки обеспечивают хороший и крепкий сон, и они действуют как медитация или хороший лечебный метода.