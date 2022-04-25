Астрологический прогноз на неделю с 25.04 по 01.05
Эта неделя не особенно богата на события. Скорее всего, вы будете заниматься привычным делами, и вас радуют весенние праздники. Наконец, можно немного расслабиться, побыть вместе с друзьями или родственниками. В работе пока лучше не стремиться к переменам, они не принесут ожидаемого результата, сообщает myjane.
Овен
21 марта — 20 апреля
Овны отличаются эмоциональностью и категоричностью, поэтому избегайте открытых споров, наблюдайте за ситуацией как бы со стороны. Это поможет избежать проблем. Займите свободное время весенним дачными работами, здесь вам просто нет равных в трудолюбии. У Овнов напрасны ожидания по поводу личной жизни, хотя давно пора понять, что переделать вам никого не удастся. Но разрывать старую связь точно не стоит. Запланируйте на выходные дни хоть небольшую поездку, смена обстановки скажется на вас положительно.
Телец
21 апреля — 21 мая
Тельцы серьёзно настроены на перемены. Вы тщательно обдумываете свой жилищный вопрос, и ищете способ, как решиться на покупку недвижимости. Избегайте кредитов, лучше взять деньги взаймы у знакомых вам людей, это может получиться в среду и четверг. Мелкие ссоры в семье неизбежны, касаться они могут финансовых вопросов. Ограничьте себя в покупках, чтобы не раздражать супруга. Тельцы обязательно должны принять приглашение от подруги, тогда выходные дни принесут вам приятный сюрприз.
Близнецы
22 мая — 21 июня
Близнецы очень спонтанно меняют свои планы, вы явно засиделись на одном месте, вам хочется получить яркие впечатления от жизни. И, конечно, это связано с поездками. Даже если что-то не получается с билетами, вы найдёте способ, который другим людям даже не пришёл бы в голову. Романтические чувства Близнецов могут вспыхнуть с новой силой, вероятна случайная встреча с человеком, к которому вы были неравнодушны в прошлом. Он в чем-то может очень измениться. Настройтесь на свидание в выходные дни.
Рак
22 июня — 23 июля
Раки проявляют осмотрительность буквально во всем, вы не торопите события. Могут поступать предложения, которые вас чем-то настораживают, а Раки очень заботятся о своих финансах. Вам лучше сохранить то, что вы имеете, чем стремиться к выгоде. У вашего спутника могут возникнуть проблемы на работе, он переживает, и вам нужно его поддерживать. Делайте это очень деликатно. Раки решили серьёзно заниматься спортом, сбросить лишний вес. Хороший день, чтобы это начать, пятница. Выходные у вас пройдут очень активно.
Лев
24 июля — 23 августа
Львицы, у вас не самая простая неделя, придётся применить много усилий, чтобы добиться желаемого. В тоже время, у вас не так много физических сил, поэтому будьте разумны, берегите себя. Пока лучше не отправляться ни в какие поездки, если в этом нет особой необходимости. У Львов постоянно возникают финансовые проблемы, могут пошатнуться заработки не только у вас, но и у вашего партнёра. Подумайте, что от чего-то нужно уметь во время отказаться. Но в выходные дни вы можете, наконец, успокоиться, порадоваться общению и отдохнуть.
Дева
24 августа — 21 сентября
Категоричность Дев известна всем. Но сами вы это считаете полезным качеством, и сейчас всеми силами отстаиваете собственные интересы. Только не делайте это на работе, вас там просто могут сократить. В четверг очень напряжённый день, и лучше постараться остаться дома. Девы часто будут забывчивы, и это вызывает странные ситуации. Лучше на этот период не назначать никаких важных встреч, они могут сорваться по вашей вине. Небольшое приключение ожидает Дев в выходные дни так что, не оставайтесь дома.
Весы
22 сентября — 23 октября
Весы весьма посредственно ориентируются в окружающей обстановке, но интуитивно чувствуют, что какие-то неприятности могут коснуться лично вас. Проанализируйте ситуацию, и попытайтесь как-то себя обезопасить. Важно иметь отложенные деньги, и их не тратить, как вы привыкли делать, радуя себя разными мелочами. Но вот в личной жизни у Весов все прекрасно. Если знакомств не было, то они могут следовать одно за другим, вам остаётся только выбирать, с кем общаться. Выходные дни пролетят незаметно, вы в центре событий.
Скорпион
24 октября — 22 ноября
Скорпионы, жизнь преподносит вам сюрпризы, и нужно сразу понять, какие из них вам совсем не нужны. Если существует человек, который действует очень настойчиво, умейте поставить его на место, так вы себя обезопасите. В четверг вероятна встреча с подругами, не говорите о себе ничего лишнего, от вас хотят услышать какую-то информацию. Доверяйте только самым проверенным людям, они вас не подведут. В пятницу решите материальный вопрос, который вас давно волновал, могут появиться доходы. На выходных лучше остаться дома.
Стрелец
23 ноября — 21 декабря
Стрельцы, как обычно, оптимистичны. На многие происходящие события и новости, вы просто не обращаете внимания. И это очень разумно. Лучше заняться загородными делами, и если у вас есть лишние деньги, потратите их разумно. Стрельцы интересуются чем-то необычным, например курсами, или вебинарами. Вы очень стремитесь расширить свой кругозор. Можно начать заниматься иностранными языками, это как раз то, что вам нужно. Возможно, кто-то будет пытаться наладить с вами отношения в выходные дни, и вы готовы дать согласие.
Козерог
22 декабря — 19 января
Козероги просто удивительно во всем соглашаются со своим партнёром. Вы на редкость миролюбивы, и избегаете любых противоречий, как в семье, так и в романтических связях. Во вторник на работе будьте более креативной, это поможет вам проявить себя с лучшей стороны, и потом скажется на карьере. Небольшие недоразумения вероятны в пятницу, если вы что-то обещали, лучше это обязательно сделать. В выходные дни у вас много дел, возможно, что у вас будут гости, и придётся принять их самым достойным образом. Вы справитесь.
Водолей
20 января — 19 февраля
Водолеи пересматривают какие-то свои взгляды и убеждения, вы становитесь мягче к людям, которые совершали ошибки, и могли вас чем-то обидеть. Некоторые даже могут первой позвонить или написать, и с волнением ждут ответа. Но в тоже время вы очень настроены на новые знакомства, и сами их ищите. Поиски могут завершиться успехом. Конец недели Водолеи посвящают своим родственникам, видимо, предстоит обсудить совместные вопросы. Держитесь своих взглядов, и не уступайте. Воскресенье для вас удачный день.
Рыбы
20 февраля — 20 марта
Рыбам удивительно везёт, и вы это хорошо чувствуете. Если раньше отказывались иметь с вами дело, то теперь ситуация меняется, и у вас появляются новые партнёры. Настройтесь самым серьёзным образом, у вас наступает период перемен, и нужно закрепить успех, как можно быстрее. В четверг многое зависит от какой-то встречи. Личная жизнь Рыб волнует своими эмоциями, но вы любите именно такие отношения. Приглядитесь к своему спутнику, он может оказаться очень нужным для вас человеком. Выходные лучше провести спокойно.