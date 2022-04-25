Астрологический прогноз на неделю с 25.04 по 01.05

Раки проявляют осмотрительность буквально во всем, вы не торопите события. Могут поступать предложения, которые вас чем-то настораживают, а Раки очень заботятся о своих финансах. Вам лучше сохранить то, что вы имеете, чем стремиться к выгоде. У вашего спутника могут возникнуть проблемы на работе, он переживает, и вам нужно его поддерживать. Делайте это очень деликатно. Раки решили серьёзно заниматься спортом, сбросить лишний вес. Хороший день, чтобы это начать, пятница. Выходные у вас пройдут очень активно.

Близнецы очень спонтанно меняют свои планы, вы явно засиделись на одном месте, вам хочется получить яркие впечатления от жизни. И, конечно, это связано с поездками. Даже если что-то не получается с билетами, вы найдёте способ, который другим людям даже не пришёл бы в голову. Романтические чувства Близнецов могут вспыхнуть с новой силой, вероятна случайная встреча с человеком, к которому вы были неравнодушны в прошлом. Он в чем-то может очень измениться. Настройтесь на свидание в выходные дни.

Тельцы серьёзно настроены на перемены. Вы тщательно обдумываете свой жилищный вопрос, и ищете способ, как решиться на покупку недвижимости. Избегайте кредитов, лучше взять деньги взаймы у знакомых вам людей, это может получиться в среду и четверг. Мелкие ссоры в семье неизбежны, касаться они могут финансовых вопросов. Ограничьте себя в покупках, чтобы не раздражать супруга. Тельцы обязательно должны принять приглашение от подруги, тогда выходные дни принесут вам приятный сюрприз.

Овны отличаются эмоциональностью и категоричностью, поэтому избегайте открытых споров, наблюдайте за ситуацией как бы со стороны. Это поможет избежать проблем. Займите свободное время весенним дачными работами, здесь вам просто нет равных в трудолюбии. У Овнов напрасны ожидания по поводу личной жизни, хотя давно пора понять, что переделать вам никого не удастся. Но разрывать старую связь точно не стоит. Запланируйте на выходные дни хоть небольшую поездку, смена обстановки скажется на вас положительно.

Лев

24 июля — 23 августа

Львицы, у вас не самая простая неделя, придётся применить много усилий, чтобы добиться желаемого. В тоже время, у вас не так много физических сил, поэтому будьте разумны, берегите себя. Пока лучше не отправляться ни в какие поездки, если в этом нет особой необходимости. У Львов постоянно возникают финансовые проблемы, могут пошатнуться заработки не только у вас, но и у вашего партнёра. Подумайте, что от чего-то нужно уметь во время отказаться. Но в выходные дни вы можете, наконец, успокоиться, порадоваться общению и отдохнуть.

Дева

24 августа — 21 сентября

Категоричность Дев известна всем. Но сами вы это считаете полезным качеством, и сейчас всеми силами отстаиваете собственные интересы. Только не делайте это на работе, вас там просто могут сократить. В четверг очень напряжённый день, и лучше постараться остаться дома. Девы часто будут забывчивы, и это вызывает странные ситуации. Лучше на этот период не назначать никаких важных встреч, они могут сорваться по вашей вине. Небольшое приключение ожидает Дев в выходные дни так что, не оставайтесь дома.

Весы

22 сентября — 23 октября

Весы весьма посредственно ориентируются в окружающей обстановке, но интуитивно чувствуют, что какие-то неприятности могут коснуться лично вас. Проанализируйте ситуацию, и попытайтесь как-то себя обезопасить. Важно иметь отложенные деньги, и их не тратить, как вы привыкли делать, радуя себя разными мелочами. Но вот в личной жизни у Весов все прекрасно. Если знакомств не было, то они могут следовать одно за другим, вам остаётся только выбирать, с кем общаться. Выходные дни пролетят незаметно, вы в центре событий.

Скорпион

24 октября — 22 ноября