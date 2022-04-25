Продукцию лучшей мини-фирмы Эстонии можно найти и в гардеробе Президента Эстонской Республики
Основная продукция лучшей в Эстонии мини-фирмы — карманы-сумки из оставшихся после переработки материалов, карманы для ремней и карманы, которые можно прикрепить к одежде и сумкам, и где удобно хранить телефон, кошелек и ключи от дома. Цель молодых людей — беречь природу и повышать осведомленность людей о повторном использовании.
Членами команды мини-фирмы Taskus являются Лооре Ли Аллмаа, Элизабет Тагоберт и Миа Лота Вахенымм, а руководят учениками Эве Варик и Дайзи Лорентс. Первое место гарантировало лучший эстонской мини-фирме право участвовать в апреле в латвийских ярмарке и фестивале ученических фирм в Риге, где встретятся молодые люди из семи стран.
“Сегодня мы выступили довольно хорошо, и, несмотря на некоторые осечки, все прошло так, как мы надеялись. Мы, конечно, очень ждали победы и надеялись на нее, но это просто невероятное чувство — мы пришли, и мы сделали это!”, — радовалась член команды Taskus Лооре Ли Аллмаа после объявления победителя.
“В настоящее время мы разрабатываем мини-карман специально для светоотражателя, который позволит держать отражатель и прикрепленный к нему шнурок отдельно от других вещей. Мы называем его “уникальным карманом”, он был создан на основе отзывов наших клиентов. В конце марта мы подарили первый экземпляр кармана президенту Эстонской Республики Алару Карису, который с радостью принял его”, — добавила Аллмаа.
По словам председателя жюри и члена Эстонского совета Junior Achievement Eesti Эне Андрушкевичюс, решение членов жюри в отношении лучшей мини-фирмы Эстонии было единодушным. “Лучшая мини-фирма этого года привлекла наше внимание еще в отчете, который обеспечил очень подробный и конкретный обзор продукта и процесса разработки, финансового положения и планов на будущее. Члены команды тщательно продумали стратегию продаж, и при личной встрече было приятно видеть, насколько они верят в свой продукт. Желаю вам успехов в будущем”, — сказала на церемонии награждения председатель жюри Андрушкевичюс.
Второе место и специальная премия приз Edu ja Tegu за умное решение проблем достались мини-фирме Suure Sõbra Abi Йыхвиской основной школы, которое предлагает учащимся Ида-Вирумаа услугу по помощи в чтении на эстонском языке. Одна сессия длится 20–30 минут, и в это время вместе с детьми читают их любимые книги и обязательную литературу. Члены команды Suure Sõbra Abi являются Алин Хиндреус, Дарья Никитина, Мариэлль Паас и Миртел Кыуэ Гамзеев, а руководитель — Каролин Луйк.
Третье место и звание Народного любимца завоевала мини-фирма Lindla из Раазикуской школы, которая изготовляет из фанеры ромбовидные скворечники и домики для кормления птиц. Цель учеников — обратить внимание на охрану природы и сберегающие ее способы поведения. Членами команды являются Яндро Пярна, Керт Синик, Петр Пичугин и Руди Кивимяэ, а руководит ими Марге Аасалайд. Народный любимец был выбрана в ходе голосования на странице JA Eesti в Facebook — мини-фирма Lindla победила с подавляющим большинством в 719 голосов.
Премию за продажи от Büroomaailm получила созданная девушками из Таллиннской реальной школы мини-фирма Ubin, которая изготовляет украшения из осколков выброшенного стекла. Членами команды Ubin являются Аманда Йокобсон, Кайса Олликайнен и Лаура Луми Оруб. Руководитель Эгле Пихлап.
Особой премией за командную работу от UC Rent была отмечена мини-фирма из Таллиннской Лиллекюлаской гимназии Hoitud Lemmik предлагает владельцам домашних животных услугу по выгулу и уходу в Таллинне. Членами команды являются Марта Мария Тамм, Хети Мария Кала, Лийсабель Ласс и Трийну Лии Нойбауэр. Руководитель Марко Крусберг.
Для участия в конкурсе мини-фирма должна пройти три этапа: представить письменный отчет наряду с обзором расходов и доходов фирмы, провести презентацию для публики и жюри, а также принять участие в ярмарке, где ученики продают свои товары и услуги обычным посетителям.
В этом году JA Eesti отмечает свое 30-летие. Ученические предприятия в Эстонии существуют уже 30 лет, а мини-фирмы почти 20 лет. В этом году конкурс мини-фирм проходит в восьмой раз. Конкурс на лучшую мини-фирму Эстонии поддерживает Программа обучения предпринимательству и карьере Edu ja Tegu из средств Европейского социального фонда, SEB Pank и Эстонская касса по безработице.
Трансляцию с конкурса мини-фирм можно увидеть здесь: https://www.facebook.com/jaeesti.