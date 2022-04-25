Продукцию лучшей мини-фирмы Эстонии можно найти и в гардеробе Президента Эстонской Республики

Основная продукция лучшей в Эстонии мини-фирмы — карманы-сумки из оставшихся после переработки материалов, карманы для ремней и карманы, которые можно прикрепить к одежде и сумкам, и где удобно хранить телефон, кошелек и ключи от дома. Цель молодых людей — беречь природу и повышать осведомленность людей о повторном использовании.

Членами команды мини-фирмы Taskus являются Лооре Ли Аллмаа, Элизабет Тагоберт и Миа Лота Вахенымм, а руководят учениками Эве Варик и Дайзи Лорентс. Первое место гарантировало лучший эстонской мини-фирме право участвовать в апреле в латвийских ярмарке и фестивале ученических фирм в Риге, где встретятся молодые люди из семи стран.

“Сегодня мы выступили довольно хорошо, и, несмотря на некоторые осечки, все прошло так, как мы надеялись. Мы, конечно, очень ждали победы и надеялись на нее, но это просто невероятное чувство — мы пришли, и мы сделали это!”, — радовалась член команды Taskus Лооре Ли Аллмаа после объявления победителя.

“В настоящее время мы разрабатываем мини-карман специально для светоотражателя, который позволит держать отражатель и прикрепленный к нему шнурок отдельно от других вещей. Мы называем его “уникальным карманом”, он был создан на основе отзывов наших клиентов. В конце марта мы подарили первый экземпляр кармана президенту Эстонской Республики Алару Карису, который с радостью принял его”, — добавила Аллмаа.

По словам председателя жюри и члена Эстонского совета Junior Achievement Eesti Эне Андрушкевичюс, решение членов жюри в отношении лучшей мини-фирмы Эстонии было единодушным. “Лучшая мини-фирма этого года привлекла наше внимание еще в отчете, который обеспечил очень подробный и конкретный обзор продукта и процесса разработки, финансового положения и планов на будущее. Члены команды тщательно продумали стратегию продаж, и при личной встрече было приятно видеть, насколько они верят в свой продукт. Желаю вам успехов в будущем”, — сказала на церемонии награждения председатель жюри Андрушкевичюс.