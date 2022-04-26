Инкубатор чемпионов: предприятие, где каждый может стать звездным игроком

Это вовлекающий стиль управления, который делегирует ответственность сотрудникам. Однако для того, чтобы сотрудники могли брать на себя ответственность, они должны осознавать цели компании и их необходимость. «Мы не торопимся и запасаемся временем, чтобы объяснить цель и необходимость различных задач. При необходимости мы посвящаем тому, чтобы объяснить это, часы, поскольку самое главное – понять, зачем мы что-то делаем», – говорит Волкас.

По словам генерального директора Maxima Eesti, новая организационная культура внедряется компаниях группы Maxima как в Эстонии, так и в других странах уже более года. «Корпоративная культура – это самое главное для любого предприятия, и у Maxima есть своя культура. Мы называем это культурой TVE, она основана на осознании (T), ответственности (V) и вере в себя (E)», – говорит Эдвинас Волкас.

Что касается корпоративной культуры, Рауно говорит, что есть несколько принципов, которые он очень хорошо принимает. «Там есть одно определенное утверждение, которое относится ко мне: мой стакан всегда наполовину полон», – отмечает технолог пищевой цепи. Другой важный для него принцип таков: всегда учись чему-то у других. «Культура Maxima выстроена довольно здорово», – подтверждает Саар.

«Одна из замечательных вещей, которые я ценю, это то, что здесь очень доверяют своим сотрудникам: я уже за первые несколько месяцев понял, что Maxima – это совершенно другое место, чем о нем думают за пределами компании», – говорит Саар. Ему также нравится присущая компании инновативность. «Я имею в виду именно те возможности, которые здесь предоставляются работникам, и те новые проекты, что постоянно запускаются, чтобы улучшить все, что здесь есть», — объясняет он.

«Я волшебник на кухне. Я-то и придумываю те новые кулинарные продукты, которые попадают на наш прилавок», – говорит работающий в Maxima последние полтора года технолог пищевой промышленности Рауно Саар, отвечающий за изготовление продукции под собственной торговой маркой сети Meistrite Kvaliteet. До прихода в компанию он десять лет работал шеф-поваром ресторана и управляющим центральной кухней сети мест питания.

По словам Кимбера, осведомленность не означает, что абсолютно все в организации знают обо всём. «Осознанность – это еще и способность задавать вопросы, потому что только так можно получить новые знания, найти решения, как успешно решать предстоящие проблемы или задачи, и так приобретать смелость брать на себя ответственность», – отмечает руководитель по персоналу Maxima Eesti. По её словам, тем самым уже своими действиями и отношением демонстрируется, что поставленные цели достижимы.

Руководитель по персоналу Maxima Леа Кимбер подчеркивает, что в основе новой культуры компании находится именно каждый сотрудник в отдельности. «Мы в Maxima верим, что дорожить каждым человеком – значит добиваться успеха. Мы все вместе можем быть успешными только в том случае, если важен вклад каждого по отдельности, и для достижения этого мы опираемся на три кита – осознанность, ответственность и веру в себя», – отмечает она. В общей сложности культура состоит из 157 различных принципов, которые можно поделить на группы по этим трем основным ценностям.

«Эмоциональный интеллект занимает центральное место в нашей культуре TVE», – говорит генеральный директор Maxima Eesti, приводя в пример, что мы не можем помнить, что кто-то сделал или сказал нам в нашей жизни, но мы обязательно запомним, что мы чувствовали при этом. «Постарайтесь вспомнить, что вы больше всего запомнили из своего детства. Я уверен, что это кто-то, кто посвятил вам свое время, уважал вас, относился к вам как к равному или верил в вас. Именно так Maxima не только хочет, но и ведет себя ежедневно», – говорит Волкас.

Глубокое понимание всего позволяет сотрудникам брать на себя больше ответственности при выполнении своих обязанностей. Волкас подчеркивает, что если кому-то что-то непонятно, то следует смело попросить объяснить. «Можно обратиться как к своему непосредственному руководителю, так и ко мне, можно спросить у коллег – в Maxima нет «монархии», то есть ненужных иерархий», – отмечает он. Принятие ответственности, в свою очередь, помогает развить уверенность в себе, необходимую для того, чтобы каждый сотрудник смог выполнять возложенные на него задачи.

«Есть еще один аспект критической важности – это страх совершения возможных ошибок или промахов. Мы все совершаем ошибки, но ошибки – это еще и возможность для обучения, и если мы сумеем учиться на них и делать выводы честно и самокритично, то нам не следует их бояться», – говорит Кимбер. Таким образом, один из важных принципов культуры Maxima заключается в том, что ошибки можно совершать, однако нельзя не учиться на них.

Для того чтобы как можно больше сотрудников Maxima поняли, что представляет собой новая TVE-культура компании и как ее следует применять в повседневной жизни, на предприятии предусмотрены различные формы вовлечения, передающие элементы культуры. Их внедряют как на еженедельных собраниях руководства, решении проблем в любом бизнес-подразделении предприятия — от офиса до магазинов – и мозговых штурмах для поиска решений или запуска новых инициатив.

«Общим знаменателем всех этих собраний является обсуждение, анализ и, таким образом, максимально широкое повышение осведомленности в организации и поиск решений. Учитывая размер Maxima как организации, то быстрая и целенаправленная, но при этом учитывающая всё деятельность — это ключ к тому, чтобы добраться до сути любой проблемы», – подчеркивает Кимбер.

Культура дала смелость высказывать свое мнение

Алёна Оснах, которая трудится в Maxima на разных должностях с декабря 2011 года, а последние четыре года работает инспектором по безопасности, говорит, что за последний год она многое узнала о новой культуре компании и понимает, что составляет её величайшую ценность.

«Я научилась открытости, не боюсь высказывать свое мнение и вносить предложения. И теперь высказываю свое мнение гораздо смелее», – отмечает Оснах. Она говорит, что её любимые принципы таковы: спрашивай и давай отзывы, делись информацией, даже если тебя не спрашивают, смело говори, если чего-то не знаешь, а потом узнай, и всегда ставь перед собой цели, к которым нужно стремиться.

«Я присоединился к Maxima более 10 лет назад, и с каждым годом компания росла и развивалась, как ребенок. Когда мы даем нашим детям все, включая любовь, то у нас вырастут замечательные дети. Точно так же было и с Maxima – это предприятие, которая на сегодня имеет хорошую репутацию на рынке, это стабильный работодатель, и в моей работе мне нравится, что мы можем делиться нашим опытом также с латвийскими и литовскими коллегами», – подчеркивает Оснах. По её словам, в Maxima найдет работу каждый, кто этого хочет и уважает клиентов компании, саму компанию и ее ценности.

Менеджер по персоналу Леа Кимбер добавляет, что к Maxima ждут каждого, кто хочет расширить свои знания, готов взять на себя ответственность и таким образом внести свой вклад в успех одного из крупнейших работодателей и предприятий Эстонии, формированию которого уже немало помогла и новая корпоративная культура.

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