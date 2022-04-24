Назван способ похудеть в талии и сохранить объем в бедрах и груди

Зачастую лишний вес по фигуре распределяется неравномерно. У кого-то килограммы “оседают” на бедрах, у кого-то — на животе, при этом ноги и руки, например, могут оставаться худыми. Не все мечтают “звенеть костями” при ходьбе, потому задумываются: а можно ли сократить объем талии, сохранив округлые бедра?

“Возможно ли подобрать питание, которое будет воздействовать на конкретные участки? К сожалению, так это не работает, потому как процессы снижения веса воздействует на весь организм в целом, и для того что бы похудеть в каком-то конкретном участке тела, нужно тем не менее учитывать рацион питания и изменения всего организма”, — поясняет врач.

Тем, кто больше приветствует методы преображения Ким Кардашьян и ее последовательниц, способ стройнеть в отдельных местах не понравится. Но он все же является самым действенным, и для него не нужно ложиться под нож и тратить миллионы. Это спорт! Фитнес-тренеры и бодибилдеры давно знают, что грамотно распределенная физическая нагрузка творит с человеческим телом чудеса.

“Для этого нужно выстроить правильные тренировки — упражнения, направленные на прорабатывание определенных групп мышц. Безусловно, это потребует продолжительного времени. Тем не менее, для того что бы снизить вес, мы должны учитывать общий рацион питания, который будет воздействовать на весь организм в целом”, — рассказала Филиппова.

Доктор предупредила: если однажды вам скажут, что, принимая определенный БАД, вы распрощаетесь с круглыми боками и складками, ножки станут, как у Джулии Робертс в лучшие годы, а бюст при этом, как у Памелы Андерсон в любые ее годы — не верьте! Это не более чем маркетинговый ход. Худеть необходимо правильно — консультируясь с профессионалами в областях спорта и медицины.