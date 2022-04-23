Названы отличия женского ковида от мужского

Авторы проанализировали данные о 223 пациентах (89 женщинах и 134 мужчинах), заразившихся коронавирусной инфекцией. Оказалось, что в острой фазе инфекции женщины гораздо чаще, чем мужчины, жаловались на такие симптомы, как слабость, утрата вкуса и обоняния, боль в груди и в мышцах, учащенное сердцебиение, диарея.

От кашля, одышки и нарушений сна представители обоих полов страдали примерно в равной степени.

Спустя пять месяцев после острой фазы у 91% пациентов все еще наблюдались симптомы ковида, причем большинство из них были женщинами. Они существенно чаще, чем мужчины, жаловались на одышку, упадок сил, боль в груди, бессонницу и учащенное сердцебиение.

Хотя у женщин уровень смертности от острого ковида ниже, чем у мужчин, у них больше шансов на развитие “долгого ковида”.

Кроме того, половая принадлежность в значительной степени определяет, насколько выраженными будут и симптомы во время острой фазы инфекции, и симптомы на следующей стадии болезни, отмечают исследователи.