Время гриля пришло! Какие вкусовые хиты ждут нас этой весной?

Пакет углей, купольный гриль или вкусное мясо? Все, что нужно для гриля, найдете в Maxima! Среди новинок серии «Качество мастеров» этой весны - продукты для гриля с восточными нотками кокоса и карри, а также со вкусом черной смородины из бабушкиного сада. Свинина и мясо курицы, филе и ребрышки, бедрышки, ножки, интересные и новые колбаски гриль.

И что самое главное - качественные продукты для гриля серии Maxima «Качество мастеров» изготовлены из местного мяса. Ребрышки, отбивные, вырезка или мясо курицы - это все от эстонских производителей и свежее. Никаких замороженных продуктов, потому что основной упор делается на качество. Как и мясо, с такой же тщательностью выбирается и состав маринадов для продуктов для гриля серии Maxima «Качество мастеров».

Продукты для гриля этой весны и лета - выбирайте маринады, созданные профессиональными гриль-мастерами!

Любой, кто готовил на гриле, знает, что правильный маринад - это основа вкусовых ощущений. «Качество мастеров» Maxima создает свои маринады из настоящих ягод и других натуральных ингредиентов. Эти маринады рождаются также, как и лучшие блюда на вашей домашней кухне - путем экспериментов и новых впечатлений.

Для того чтобы создать идеальную комбинацию даже для самых взыскательных вкусов, маринады для гриля Maxima разрабатываются не в электрической духовке, а в реальных условиях - приготовление продуктов происходит на углях на открытом воздухе. И при необходимости состав маринада меняется несколько раз.

Гриль, на котором осуществляется экспериментальное приготовление, должен быть настоящим, потому что разные маринады по-разному воздействуют на мясо, и мастер сразу узнает, какой маринад и вкус идеально подойдет к мясу, а какой - нет. А также то, какую температуру может выдержать то или иное вкусовое сочетание во время приготовления на гриле. Так что - создание правильного маринада - это практика и искусство.

Попробуйте новые маринады из вишни и настоящей черной смородины!