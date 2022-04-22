Время гриля пришло! Какие вкусовые хиты ждут нас этой весной?
Пакет углей, купольный гриль или вкусное мясо? Все, что нужно для гриля, найдете в Maxima! Среди новинок серии «Качество мастеров» этой весны - продукты для гриля с восточными нотками кокоса и карри, а также со вкусом черной смородины из бабушкиного сада. Свинина и мясо курицы, филе и ребрышки, бедрышки, ножки, интересные и новые колбаски гриль.
И что самое главное - качественные продукты для гриля серии Maxima «Качество мастеров» изготовлены из местного мяса. Ребрышки, отбивные, вырезка или мясо курицы - это все от эстонских производителей и свежее. Никаких замороженных продуктов, потому что основной упор делается на качество. Как и мясо, с такой же тщательностью выбирается и состав маринадов для продуктов для гриля серии Maxima «Качество мастеров».
Продукты для гриля этой весны и лета - выбирайте маринады, созданные профессиональными гриль-мастерами!
Любой, кто готовил на гриле, знает, что правильный маринад - это основа вкусовых ощущений. «Качество мастеров» Maxima создает свои маринады из настоящих ягод и других натуральных ингредиентов. Эти маринады рождаются также, как и лучшие блюда на вашей домашней кухне - путем экспериментов и новых впечатлений.
Для того чтобы создать идеальную комбинацию даже для самых взыскательных вкусов, маринады для гриля Maxima разрабатываются не в электрической духовке, а в реальных условиях - приготовление продуктов происходит на углях на открытом воздухе. И при необходимости состав маринада меняется несколько раз.
Гриль, на котором осуществляется экспериментальное приготовление, должен быть настоящим, потому что разные маринады по-разному воздействуют на мясо, и мастер сразу узнает, какой маринад и вкус идеально подойдет к мясу, а какой - нет. А также то, какую температуру может выдержать то или иное вкусовое сочетание во время приготовления на гриле. Так что - создание правильного маринада - это практика и искусство.
Попробуйте новые маринады из вишни и настоящей черной смородины!
Пришло время задать жару! Оптимальное расстояние между углями и решеткой для гриля - 10 сантиметров. Убедитесь, что гриль хорошо разогрет, прежде чем класть на него мясо, чтобы оно сразу же зашкворчало. Когда угли больше не горят пламенем, а начали равномерно тлеть и на поверхности углей образовался тонкий серовато-белый слой, значит необходимая температура достигнута.
Правильную температуру приготовления также можно определить с помощью старого доброго приема: держите ладонь примерно в 10 сантиметрах над решеткой гриля, и когда жар заставит вас отдернуть руку через 3-4 секунды, значит, пора жарить мясо. Чтобы отведать новые вкусы этого года.
Новый маринад для ребрышек с черной смородиной серии «Качество мастеров» приготовлен из настоящей черной смородины. Свежее ягодное пюре придает сочным ребрышкам специфическое приятное легкое послевкусие черной смородины.
Самые сочные и лучшие ребрышки получаются под крышкой при температуре всего 80-90 градусов. Для этого требуется несколько часов. Так как приготовление продуктов на гриле также является приятным времяпрепровождением, то эти часы пролетают незаметно. Хорошая компания, вкусная еда и приятное общение, чего еще желать от удачного дня?
Если вы готовите большие и толстые куски, достаньте мясо из холодильника за час до приготовления. В этом случае мясо будет более сочным и приготовиться равномерно по сравнению с мясом, которое положили на решетку сразу из холодильника. Свинину следует готовить на углях до тех пор, пока мясной сок не станет прозрачным, а внутренняя температура мяса не достигнет 75 градусов. В случае с филе она может быть чуть ниже 70 градусов, а само мясо слегка розовым в середине.
Следующий новый деликатес гриль серии «Качество мастеров», который было бы грех не попробовать, - это медальоны из свиной вырезки в новом вишневом маринаде. Легкая кислинка настоящей вишни обогащает сладость и дымную нотку соуса барбекю. Приступайте к еде сразу после приготовления! Мясо прямо с гриля на тарелку - именно так можно получить самые подлинные впечатления от свиного филе в вишневом маринаде.
Если хватит сил, вы также можете насладиться свиным шейным карбонадом в неостром майонезно-соевом маринаде, а также ребрышками в остром, слегка сладковатом маринаде с перцем чили. Потому что, когда сладкое, соленое и острое хорошо сбалансированы, они начинают дополнять и усиливать друг друга, а результат может удивить даже бывалого «гриль-волка».
Наслаждайтесь изысканным мясом птицы с кокосовым молоком, карри, йогуртом и перцем чили.
Куриное мясо - растущая тенденция среди эстонских продуктов для гриля. Курица богата белком и легко усваивается, быстро готовиться, что делает ее одновременно полезной и удобной.
Куриное мясо следует запекать на среднем огне, потому что при сильном жаре она может подгореть сверху и остаться сырой внутри. Однако, если температура слишком низкая, приготовление на гриле займет много времени, а мясо станет слишком сухим. Как и в случае со свининой, вы можете проверить правильную температуру приготовления курицы рукой. Если вы можете держать руку на расстоянии 10 сантиметров от углей в течение 3-4 секунд, значит правильная температура достигнута. С углями все понятно? Теперь пришла очередь курицы.
Приятная закуска на гриле - новые куриные крылышки по-корейски серии «Качество мастеров» Maxima. Они одновременно слегка острые и сладкие, с приятным букетом азиатских вкусов. Слегка сахарный маринад, в состав которого входит сладкий соевый соус и чили, быстро придает мясу красивый золотистый цвет и делает его хрустящим. Учитывая особенности маринада, гриль-мастера Maxima рекомендуют запекать куриные крылышки при температуре 160-170 градусов в течение четверти часа или чуть меньше.
А вот куриные ножки в новом йогуртово-чесночном маринаде наоборот стоит уберечь от слишком большого жара. Потому что при слишком высокой температуре йогурт может довольно быстро почернеть.
Куриные окорочки в маринаде с карри и кокосовым молоком также требуют приготовления при более низкой температуре - примерно 120 градусах в течение получаса. Желательно под крышкой, чтобы жар равномерно проходил через курицу и лучше раскрывал аромат карри.
Маринад с карри и кокосовым молоком - один из самых интересных новинок этого года. Слегка сладкое кокосовое молоко напомнит любителям тайской кухни суп том кха, а карри порадует любителей индийской кухни. Кокосовое молоко также эффективно смягчает курицу, в результате чего она получается на гриле очень нежной и вкусной!
Ах да. Чтобы курица прожарилась более равномерно, можно сделать несколько надрезов ножом в более толстой части мяса. Но не переусердствуйте. Если сделать в мясе слишком много надрезов, оно потеряет все свои соки.
Колбаски гриль с большим содержанием чистого местного нежирного мяса? Ваше желание исполнено!
Самым большим удовольствием для любителей колбасок в этом гриль-сезоне станут новые колбаски гриль по-итальянски в натуральной оболочке и питательные чесночные колбаски по-эстонски серии Maxima «Качество мастеров».
На приготовление вкусных и сочных колбасок на гриле уйдет 10-15 минут. Чтобы колбаски не треснули, положите их на дальний край гриля, подальше от сильного жара. Накройте гриль крышкой и дайте колбаскам потомиться 8-10 минут, перевернув их один раз. Так тепло будет циркулировать вокруг колбасок, постепенно готовя их. Если они уже предварительное приготовлены, поместите колбаски на более сильный огонь на 5-7 минут, пока они не станут хрустящими и золотистыми.
Вкус колбаски гриль по-итальянски вдохновлен популярными в Италии травами и специями. Кумин, кориандр, орегано, кайенский перец и молотая паприка вместе создали вкусовое сочетание, которое любителям средиземноморской кухни напомнит колбасу чоризо. Новая чесночная колбаска - это традиционная настоящая эстонская колбаска с чесноком насыщенным вкусом! В основе обеих новых колбасок лежит чистая качественная эстонская свинина. Не менее 75% состава колбаски - это постное мясо, в которое для большей сочности добавлено сало.
Начинка для колбасок гриль серии «Качество мастеров» изготовлена из свежей местной свинины от Frank Cutter. Frank Kutter - имя, знакомое даже самому взыскательному вкусу, ведь помимо клиентов Maxima, сырье Frank Kutter высоко ценят шеф-повара многих лучших ресторанов. Так свинина от Frank Kutter является лучшим примером того, что покупатель может найти действительно высшее качество в продуктовом магазине и по выгодной цене продуктового магазина.
Срочно нужны принадлежности для гриля? Поспешите туда, где вы сможете получить все необходимое сразу!
Когда вы готовы жарить на гриле и выбрали вкуснейшие продукты, следует подготовить необходимые принадлежности.
Если гриль, который вы использовали прошлым летом, за зиму заржавел или нужно обновить или заменить другую принадлежность для гриля, отправляйтесь в Maxima. Здесь есть все, что нужно для гриля. От новой садовой мебели до углей, сковородок для гриля и жидкости для розжига. И конечно самих грилей.
В Maxima есть широкий выбор грилей по хорошим ценам, которые ждут весенних любителей гриля. В продаже есть как небольшие круглые грили, которые могут поместиться в багажнике автомобиля, а также более крупные садовые грили на колесах. А еще барбекю грили, коптильни и, конечно же, все больше набирающие популярность грили камадо. Выбор за вами!
Что сказать в заключение? Любителей гриля можно условно разделить на две группы: тех, кто придерживается уже известных вкусов, и тех, кто готов пробовать что-то новое. К каким относитесь вы?
Хорошего и вкусного гриль-сезона!
ПЛАНИРУЕТЕ КЛАССНУЮ ГРИЛЬ-ВЕЧЕРИНКУ? В магазинах Maxima вы найдете широкий выбор принадлежностей и продуктов для гриля на любой вкус. А также все, что вам нужно к мясу. Прежде чем отправиться в магазин, ознакомьтесь с еженедельными специальными предложениями в каталоге для клиентов Maxima. Магазины Maxima расположены по всей Эстонии.