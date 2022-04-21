Психология
21.04.2022, 16:42

Сексизм процветает! В XXI веке коллега-мужчина считает, что это нормальный "комплимент"?

 
Иллюстративная картинка
Иллюстративная картинка
Foto: Hendrik Osula
Читательница Naistekas написала в редакцию письмо, в котором рассказала, как коллега-мужчина оскорбил ее на работе. По словам сотрудника, это был просто комплимент.

“XXI век. Модный офис, молодые люди, инновативный подход. Какой прекрасный мир будущего, который был разрушен одной фразой! Пару недель назад меня повергли в шок слова, брошенные коллегой. У нас было еженедельное собрание с сотрудниками. Я рассказала о своих идеях, остальные их одобрили, и мы уже были готовы двигаться дальше. Но вдруг открыть рот решил один из моих коллег.

“Для женщины ты довольно умна!” — сообщил он и повернулся к коллеге, чтобы что-то обсудить.

Я была в замешательстве. На самом деле, до сих пор себя странно чувствую. Я считаю, что ни в каких отношениях — ни в рабочих, ни в дружеских — говорить такие вещи ненормально. Я работала много лет в этой фирме, и никогда на моей памяти не сталкивалась с настолько откровенным сексизмом.

И я не просто так жалуюсь. Спустя пару дней после инцидента я подошла к столу этого коллеги и попыталась объяснить ему, почему меня эта фраза не устраивает. На что он просто рассмеялся и спросил, чего я дуюсь, это ведь это был отличный комплимент моей замечательной идее. Просто шок… Настоящие притеснение на работе и никто не воспринимает меня всерьез!”

Дорогие читатели, какой совет вы могли бы дать женщине в данной ситуации? Напишите в комментариях!

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