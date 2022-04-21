Сексизм процветает! В XXI веке коллега-мужчина считает, что это нормальный "комплимент"?

“XXI век. Модный офис, молодые люди, инновативный подход. Какой прекрасный мир будущего, который был разрушен одной фразой! Пару недель назад меня повергли в шок слова, брошенные коллегой. У нас было еженедельное собрание с сотрудниками. Я рассказала о своих идеях, остальные их одобрили, и мы уже были готовы двигаться дальше. Но вдруг открыть рот решил один из моих коллег.

“Для женщины ты довольно умна!” — сообщил он и повернулся к коллеге, чтобы что-то обсудить.

Я была в замешательстве. На самом деле, до сих пор себя странно чувствую. Я считаю, что ни в каких отношениях — ни в рабочих, ни в дружеских — говорить такие вещи ненормально. Я работала много лет в этой фирме, и никогда на моей памяти не сталкивалась с настолько откровенным сексизмом.

И я не просто так жалуюсь. Спустя пару дней после инцидента я подошла к столу этого коллеги и попыталась объяснить ему, почему меня эта фраза не устраивает. На что он просто рассмеялся и спросил, чего я дуюсь, это ведь это был отличный комплимент моей замечательной идее. Просто шок… Настоящие притеснение на работе и никто не воспринимает меня всерьез!”

Дорогие читатели, какой совет вы могли бы дать женщине в данной ситуации? Напишите в комментариях!

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