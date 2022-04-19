ФОТО | В Таллинне стартовал новый сезон лекций по искусству с венским искусствоведом Дарьей Сабитовой

У многих импрессионизм ассоциируется в первую очередь с Францией, а что же с другими странами? В каждой стране существовал “свой” национальный импрессионизм. Французы выступали против консервативного академизма, а испанцы, наоборот, сохраняли традиции мастеров прошлого.

На лекции гостям рассказали о том, какие общие открытия совершили художники нового направления вне зависимости от страны. А также узнали, легко ли художнику было написать впечатление или эмоцию, шелест листвы, блики солнца на воде и одежде.

Разобрали, почему в одних странах были популярны сюжеты со сценами бурлящей городской жизни, а в других — уединенные пляжи и бухты или уютный семейный быт.

А также обсудили то, что искали художники Нового света в Париже, почему черная краска была не в чести, но импрессионистская богема обожала знаменитое кафе “Черный кот”.

Лектор: искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.

В прошлом — эксперт аукционного дома Sotheby’s, а в настоящем создатель Art Salon Vienna — венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта “Лекции об искусстве в венских музеях” и арт-путешествий в Италию.

ART Showcase — это амбициозный образовательный проект, существующий с 2018 года и охватывающий различные площадки Таллинна, предлагая всем желающим получать новые знания в комфортном формате. Список тем лекций постоянно расширяется и в настоящее время включает такие сферы, как искусство, история и мода.

ART Showcase — проект, который не просто рассказывает вам об искусстве. Каждая лекция — это большое путешествие, возможность взглянуть на типичные вещи по-новому, открыть тайны жизни и найти через искусство себя.

Организаторы мероприятий Анастасия Балак и Елена Малиш.

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