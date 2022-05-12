История бывшей проститутки: меня дважды отвозили в лес — надевали мешок на голову, сажали в машину и показывали уже выкопанную могилу

Мало кто из нынешних знакомых Катрин (31) знает, что она в течение пяти лет зарабатывала себе на хлеб проституцией. За те годы Катрин* видела эстонскую жизнь и отношения между мужчиной и женщиной с такой стороны, о существовании которой мы предпочли бы не знать, пишет Anne & Stiil.
Время от времени я смеюсь, что огни большого города плохо на меня повлияли. Я жила в деревне, была единственным ребенком в семье. Мы не были богаты, но ни в чем не нуждались. Мне было 16 лет, когда я приехала учиться одна в Таллинн. В городе царила суета — только что открылся универмаг Stockmann, на улицах появлялись новые дорогие автомобили, выходили глянцевые журналы, открывались ночные клубы. Вся эта роскошь была заманчивой. Особенно для такой девочки как я, которой все всегда сторонились в основной школе.
Мне было 20 лет, когда я приняла это решение. Школа закончилась и пришлось задуматься о том, что делать дальше. Я выучилась на повара, но это была совершенно не моя сфера. Одно дело — быть шеф-поваром, и совсем другое — работать изо дня в день на должности помощника. Довольно тяжелый труд и очень маленькая зарплата.