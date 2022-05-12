История бывшей проститутки: меня дважды отвозили в лес — надевали мешок на голову, садили в машину и показывали уже выкопанную могилу

Время от времени я смеюсь с того, что огни большого города плохо на меня повлияли. Я жила в деревне, была единственным ребенком в семье. Мы не были богаты, но ни в чем не нуждались. Мне было 16 лет, когда я приехала учиться одна в Таллинн. В городе царила суета — только что открылся универмаг Stockmann, на улицах появлялись новые дорогие автомобили, выходили глянцевые журналы, открывались ночные клубы. Вся эта роскошь была заманчивой. Особенно для такой девочки как я, которой все всегда сторонились в основной школе.

Мне было 20 лет, когда я приняла это решение. Школа закончилась и пришлось задуматься о том, что делать дальше. Я выучилась на повара, но это была совершенно не моя сфера. Одно дело — быть шеф-поваром, и совсем другое — работать изо дня в день на должности помощника. Довольно тяжелый труд и очень маленькая зарплата.

В это же время я рассталась с парнем. Это был настоящий удар по самооценке. Мы были вместе больше шести месяцев, отношения складывались идеально. Все смеялись, что скоро и под венец пора. Но однажды парень пришел домой и сказал, что отныне наши пути расходятся. Безо всяких объяснений. Это был первый и последний раз, когда меня бросали. После этого я больше не подпускала мужчин близко. Причинить наибольшую боль может тот, находится ближе всех.