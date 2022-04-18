ФОТО | Смотрите, кто пришел посмотреть на подлинник Клода Моне в Таллинне

Вечер посетили ценители искусства и постоянные гости светского салона Art & Gourmet. Под аккомпанемент превосходно подобранных вин и изысканных блюд шеф-повара Дениса Голика, чьи блюда вы можете отведать в ресторане Tchaikovsky, гости внимательно изучали тщательно собранную экспозицию галереи Artstac. Среди работ был выставлен подлинник знаменитого импрессиониста Клода Моне. Так как мероприятие Art & Gourmet несет благотворительную миссию, часть средств была направлена на помощь малоимущим семьям и пенсионерам Эстонии.

Кульминацией стала лекция “Тайная Богемная Жизнь Монмартра”. Искусствовед Любовь Грицаева приоткрыла завесу тайны над пикантными фактами из жизни великих мастеров. Также во время лекции была затронута тема коллекционирования, и каждый гость получил памятный антикварный подарок для пополнения собственной коллекции.

Финансист и создатель проекта Art & Gourmet Анна Павлова уверена, что тема создания собственной инвестиционной коллекции предметов искусства весьма актуальна. “С финансовой точки зрения искусство открывает возможности для сохранения и преумножения средств. Мы раскроем эту тему на одном из предстоящих мероприятий”, — говорит Анна.

О предстоящих мероприятиях проекта Art & Gourmet можно узнать ЗДЕСЬ.