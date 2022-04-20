Прическа из 2000-х стала трендом у знаменитостей

Согласно материалу, звезды принялись массово появляться на публике с косами на прямой пробор, которым свойственна нарочитая небрежность. Подобная прическа, как правило, отличается мягким плетением и выпущенными у лица прядями, отмечают модные редакторы.

Среди именитых личностей, поддержавших данный тренд, оказались жена Джастина Бибера Хейли, которая посетила 64-ю церемонию вручения музыкальной премии “Грэмми” в белом платье Yves Saint Laurent в бельевом стиле с заплетенными в низкую косу волосами.

Помимо нее, супермодель Рози Хантингтон-Уайтли снялась с такой прической в рекламе собственного бренда косметики Rose Inc.