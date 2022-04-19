Александр Васильев назвал пять способов выглядеть стильно в любом возрасте

По словам телеведущего, женщины часто испытывают неуверенность при составлении гардероба, поскольку не умеют правильно подчеркивать индивидуальные особенности своей внешности, передает rambler.

“Поэтому мы часто можем увидеть на улице, корпоративе или званом ужине женщин в таких костюмах: “перетянутая гусеница” в очень тесном наряде, “бледная моль” или наоборот “яркий попугай“”,

— написал Васильев.

Он призвал отказаться от одежды из дорогих тканей в дневное время. По словам ведущего, кружева, атлас и бархат визуально старят любую женщину.