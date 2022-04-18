Названы семь самых модных вещей весны и лета 2022 года(5)
Редактор Шарли Тизер составила список из семи самых модных вещей весны и лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour, передает rambler.
В первую очередь эксперт рекомендует приобрести вязаный топ и сочетать его с укороченными джинсами и сандалиями, а для создания вечернего образа комбинировать вещь с прямыми брюками и туфлями-лодочками. Кроме того, актуальность набирают топы на кулиске (деталь одежды, через которую продеваются шнурки или резинки, позволяющие регулировать длину вещи — прим. “Ленты.ру”). Универсальным дополнением к гардеробу стилист также назвала комплект из кроп-топа и юбки длины миди с разрезом.
Вдобавок журналистка выделила свободные платья длины миди из легких материалов, которые, по ее словам, лучше носить в паре с брюками-клеш.