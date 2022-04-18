Астрологический прогноз на неделю с 18.04 по 24.04

Раки, у вас опять переменчивое настроение, эмоционально вы очень неустойчивы. Не нужно прокручивать в голове одни и те же мысли, это вам принесёт дополнительное беспокойство. Самое правильное сейчас, завести новый роман, рассмотрите предложение о встрече с незнакомцем, но проявите при этом предельную осторожность. Не стоит сразу оставаться с ним наедине. Раки очень зависят от обязательств по отношению к родителям, и постоянно им помогают. Выходные дни посвятите себе, займитесь чем-то очень приятным.

Близнецы очень спонтанно действуют, создают вокруг себя круговорот событий, и вовлекают в него окружающих людей. Вам не сидится на одном месте, поэтому неделя больше всего подходит для короткого отпуска и смены обстановки. Но лучше все же избегать экстремальных ситуаций изначально. Неплохие новости близнецы могут получить относительно работы, похоже, что положение постепенно начинает стабилизироваться, прикладывайте ещё больше усилий. Романтические чувства вы испытаете в выходные дни, и будете долго вспоминать о встрече.

Тельцы, пора что-то поменять в привычном образе жизни, вы засиделись на одном месте. Забудьте на время о неприятностях и проблемах, любая поездка, даже на короткое расстояние может вам очень понравиться. Если у вас есть дача, обязательно её навестите, пора открыть летний сезон. У Тельцов может появиться новое знакомство, и поэтому принимайте любые приглашения, какими бы странными они вам не казались на первый взгляд. В вашей жизни назревают перемены, но произойти они могут только при вашей же помощи.

У Овнов всегда много дел, но сейчас вы превзошли саму себя по степени загрузки. Попробуйте в понедельник что-то пересмотреть в своём графике, усталость может появиться очень быстро. Не беритесь за те дела, которые вам по какой-то причине неприятны. А вот личные отношения могут вас порадовать чем-то новым. Ваш спутник способен преподносить сюрпризы, о которых вы давно забыли. Свидания лучше всего назначить на пятницу, и самой тоже стать более креативной, беззаботной и весёлой. Овны могут получить незабываемые впечатления.

Лев

24 июля — 23 августа

Львы могут сами себя радовать. Вы на позитивной волне, с вами приятно находиться рядом. В семье царит очень гармоничная обстановка, дети занимают ваше особое внимание. Можно чаще бывать вместе, куда-то выбираться по вечерам, не забывая взять с собой супруга. У него как раз могут возникнуть проблемы на работе, и вам придётся его поддерживать и отвлекать. Львицы знают, как можно порадовать саму себя, в выходные дни вы отправляйтесь за покупками, и совершенно ими довольны. Неделя пройдёт очень неплохо.

Дева

24 августа — 21 сентября

Девы, нельзя столько времени уделять работе. Вы хотите завершить начатое, и отдаёте этому все силы. Попробуйте часть обязанностей переложить на кого-то другого, это даст неплохой результат. В среду отмените назначенную встречу, она не принесёт никакого решения. Вас попытаются использовать в своих целях. Девы совершенно забыли о своей личной жизни, и не замечают, что супруг может вести двойную игру. Вот этим вопросом вам точно нужно заняться в первую очередь, иначе все зайдёт слишком далеко. Проведите вместе с ним выходные дни.

Весы

22 сентября — 23 октября

Весы могут смело рассматривать все полученные предложения, одно из них вы обязательно примите, и таким образом у вас появится новая работа. Не бойтесь перемен, они только пойдут вам на пользу. Особенно внимательно присмотритесь к новым партнёрам, хотя в чем-то вам предстоит пойти на уступки. Личная жизнь весов насыщена происшествиями, можно встретиться с человеком, которого вы давно не видели. Роман приобретёт новое значение в вашей жизни, вы забудете о прошлом. В пятницу подруга удивит вас приглашением, которое нужно обязательно принять.

Скорпион

24 октября — 22 ноября