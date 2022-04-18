Астрологический прогноз на неделю с 18.04 по 24.04
Эта неделя приносит изменение планов, и нужно сразу понять, что не все будет идти так, как вы это сами этого хотели. Не нужно доверять всему, что вам говорят, или обещают, и самой стоит быть осторожней в словах. Личная жизнь немного скучна, и не приносит особых перемен, но возможно, в этом есть смысл, пишет myjane.
Овен
21 марта — 20 апреля
У Овнов всегда много дел, но сейчас вы превзошли саму себя по степени загрузки. Попробуйте в понедельник что-то пересмотреть в своём графике, усталость может появиться очень быстро. Не беритесь за те дела, которые вам по какой-то причине неприятны. А вот личные отношения могут вас порадовать чем-то новым. Ваш спутник способен преподносить сюрпризы, о которых вы давно забыли. Свидания лучше всего назначить на пятницу, и самой тоже стать более креативной, беззаботной и весёлой. Овны могут получить незабываемые впечатления.
Телец
21 апреля — 21 мая
Тельцы, пора что-то поменять в привычном образе жизни, вы засиделись на одном месте. Забудьте на время о неприятностях и проблемах, любая поездка, даже на короткое расстояние может вам очень понравиться. Если у вас есть дача, обязательно её навестите, пора открыть летний сезон. У Тельцов может появиться новое знакомство, и поэтому принимайте любые приглашения, какими бы странными они вам не казались на первый взгляд. В вашей жизни назревают перемены, но произойти они могут только при вашей же помощи.
Близнецы
22 мая — 21 июня
Близнецы очень спонтанно действуют, создают вокруг себя круговорот событий, и вовлекают в него окружающих людей. Вам не сидится на одном месте, поэтому неделя больше всего подходит для короткого отпуска и смены обстановки. Но лучше все же избегать экстремальных ситуаций изначально. Неплохие новости близнецы могут получить относительно работы, похоже, что положение постепенно начинает стабилизироваться, прикладывайте ещё больше усилий. Романтические чувства вы испытаете в выходные дни, и будете долго вспоминать о встрече.
Рак
22 июня — 23 июля
Раки, у вас опять переменчивое настроение, эмоционально вы очень неустойчивы. Не нужно прокручивать в голове одни и те же мысли, это вам принесёт дополнительное беспокойство. Самое правильное сейчас, завести новый роман, рассмотрите предложение о встрече с незнакомцем, но проявите при этом предельную осторожность. Не стоит сразу оставаться с ним наедине. Раки очень зависят от обязательств по отношению к родителям, и постоянно им помогают. Выходные дни посвятите себе, займитесь чем-то очень приятным.
Лев
24 июля — 23 августа
Львы могут сами себя радовать. Вы на позитивной волне, с вами приятно находиться рядом. В семье царит очень гармоничная обстановка, дети занимают ваше особое внимание. Можно чаще бывать вместе, куда-то выбираться по вечерам, не забывая взять с собой супруга. У него как раз могут возникнуть проблемы на работе, и вам придётся его поддерживать и отвлекать. Львицы знают, как можно порадовать саму себя, в выходные дни вы отправляйтесь за покупками, и совершенно ими довольны. Неделя пройдёт очень неплохо.
Дева
24 августа — 21 сентября
Девы, нельзя столько времени уделять работе. Вы хотите завершить начатое, и отдаёте этому все силы. Попробуйте часть обязанностей переложить на кого-то другого, это даст неплохой результат. В среду отмените назначенную встречу, она не принесёт никакого решения. Вас попытаются использовать в своих целях. Девы совершенно забыли о своей личной жизни, и не замечают, что супруг может вести двойную игру. Вот этим вопросом вам точно нужно заняться в первую очередь, иначе все зайдёт слишком далеко. Проведите вместе с ним выходные дни.
Весы
22 сентября — 23 октября
Весы могут смело рассматривать все полученные предложения, одно из них вы обязательно примите, и таким образом у вас появится новая работа. Не бойтесь перемен, они только пойдут вам на пользу. Особенно внимательно присмотритесь к новым партнёрам, хотя в чем-то вам предстоит пойти на уступки. Личная жизнь весов насыщена происшествиями, можно встретиться с человеком, которого вы давно не видели. Роман приобретёт новое значение в вашей жизни, вы забудете о прошлом. В пятницу подруга удивит вас приглашением, которое нужно обязательно принять.
Скорпион
24 октября — 22 ноября
Скорпионы всегда решительны в своих действиях, вы ставите цель, к которой будете идти всеми возможными способами. Но постарайтесь все же думать о последствиях всех ваших поступков, соблюдайте порядочность, иначе можно с кем-то испортить отношения. В среду нужно быть более гибкой, чем обычно. Путаница в личной жизни заведёт вас в тупик, ваши тайны раскрыты. Мужчины могут отомстить, имейте это в виду. Ограничьте пока общение, не назначайте личных встреч, общайтесь только по телефону. В субботу займитесь домашними делами, их накопилось большое количество.
Стрелец
23 ноября — 21 декабря
Стрельцы очень уравновешены, и стараются сохранять в себе внутреннюю гармонию. Вы большое количество времени проводите наедине с самой собой, и чувствуете себя комфортно. Наконец можно заняться любимым хобби, почитать или просто полениться. Однако в конце недели ситуация изменится, проявите активность. Если были мысли поменять работу, то этим нужно заняться именно сейчас. Стрельцы понимают, что последнее время с деньгами стало хуже, и нужно это положение срочно исправлять. Выходные дни приносят какие-то новости.
Козерог
22 декабря — 19 января
Козероги, вы на себя не похожи. Куда-то исчезла ваша самостоятельность, вы в большей степени подчиняетесь чужим решениям. Во вторник не стоит сразу давать ответ, на поставленный вопрос, отложите это на конец недели. Козероги совсем перестали обращать внимание на свой внешний вид, а ведь неделя очень подходит для посещения салона красоты. Это сразу поднимет настроение, и может появиться новое знакомство. Проводите больше времени в интернете, мужчины вами интересуются, и предлагают встречи. В выходные дни встряхнитесь, и отправляйтесь на свидание.
Водолей
20 января — 19 февраля
Водолеи, ваша жизнь становится насыщенной и разнообразной. Вам это нравится, но старайтесь уметь выбрать, что нужно сделать в первую очередь, а от чего можно отказаться. Родственники требуют от вас постоянной помощи, и это вас раздражает. Умейте кому-то отказать. Водолеи вновь грустят о прошлом, но не стоит даже думать о том, чтобы его вернуть назад. Старые проблемы возникнут вновь. Пятница подойдёт для встречи со старыми друзьями, появятся новости, которые могут в дальнейшем изменить вашу жизнь.
Рыбы
20 февраля — 20 марта
Рыбы умеют не обращать внимание на то, что происходит вокруг, и совершенно в этом правы. Вам не нужен лишний негатив, тем более, если вы сами ничего изменить не можете. Это хороший период, для того, чтобы наконец начать ремонт, составить смету расходов и связаться с нужными людьми. Посвятите этому среду и четверг. В отношениях с любимым человеком царит прохлада, возможно, вы устали друг от друга, и нужно просто отдохнуть. Возьмите паузу, вас поймут правильно. Посвятите выходные только себе, это доставит удовольствие и придаст новых сил.