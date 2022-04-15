3 мягких скраба для тела, которые вы можете сделать сами

Коричневый сахар и оливковое масло

Приятный скраб можно сделать всего из двух ингредиентов. Вам понадобится половина стакана оливкового масла и примерно такое же количество коричневого сахара. Можно добавить любое ароматное масло, но всего пару капель. Такой скраб помогает не только мягко очистить кожу без повреждений, но и пропитать верхние слои, с чем отлично справляется масло. Небольшой лайфхак: такой скраб можно сделать и более плотным, для этого добавляем в состав растопленную основу для мыла, помним при этом, что основе нужно дать немного остыть и уже потом добавлять сахар, иначе он просто расплавится. Их получившейся массы можно сделать сахарный скраб-рулет, который гораздо удобнее хранить, чем ту же смесь, но в рассыпчатом виде.

Апельсиновый скраб с какао

Невероятно ароматный и расслабляющий рецепт скраба. Обычный сочный апельсин очищаем от кожуры и далее трем ее на терке. Добавляем пару столовых ложек какао и любое масло, на которое у вас нет аллергии. Получив ароматную массу, ждем полчаса, пока все ингредиенты полностью пропитаются друг другом и можно наносить на влажную очищенную кожу. Специалисты рекомендуют добавлять масло виноградных косточек, которое очень хорошо справляется с очищением пор. Кроме того, какао-порошок можно легко заменить на кофейную гущу, но помните, что кофе должен быть молотым.

Овсяный скраб с кокосом

Еще один потрясающий рецепт для сладкоежек. Однако тут стоит быть осторожной — часто кокосовое масло вызывает раздражение на коже, поэтому предварительно проведите тест на своей кожи, чтобы определит чувствительность к компонентам скраба. Если все хорошо, вбиваем в блендере четверть стакана овсяных хлопьев, добавляем пару столовых ложек коксового масла. Готово! Можно использовать скраб на очищенной коже. После такого очищения есть возможность не использовать увлажняющий крем, так как кокосовое масло прекрасно справляется с увлажняющей миссией.