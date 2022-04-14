Журнал Яна
14.04.2022, 12:37

РЕЦЕПТ | Салат со спаржей, беконом и яйцом пашот

 (5)
ФОТО: Бритт Паю

Журнал JANA Luxury делится рецептом полезного, питательного и эффектного салата.

На четверых:

  • 4 как можно более свежих яйца 
  • 20 побегов спаржи
  • 4 ломтика сырокопченого бекона 
  • 4 горсти салатной смеси
  • 1-2 ломтика...
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