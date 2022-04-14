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Журнал Яна
14.04.2022, 12:37
РЕЦЕПТ | Салат со спаржей, беконом и яйцом пашот
(5)
ФОТО: Бритт Паю
Журнал JANA Luxury
делится рецептом полезного, питательного и эффектного салата.
На четверых:
4 как можно более свежих яйца
20 побегов спаржи
4 ломтика сырокопченого бекона
4 горсти салатной смеси
1-2 ломтика...
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