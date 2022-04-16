Иммунолог рассказала, какое количество соли безопасно для организма

О соли придумано огромное число мифов, в результате чего некоторые люди отказываются от нее совсем, чего делать нельзя. На самом деле, этот элемент жизненно необходим нашему организму, но в разумных количествах.

“Приведу несколько фактов в защиту соли, чтобы вы поняли, что без нее нам не жить. Соль принимает участие в регуляции водно-солевого обмена, энергетического обмен внутри клеток. Без нее невозможны донация хлора для образования соляной кислоты в желудке и транспорт аминокислот и глюкозы в клетку. Без натрия не будет натриево-калиевого насоса и, как следствие, жизни клетки”, — поясняет специалист.

Но пользу нашему организму соль приносит только, когда мы употребляем ее в разумных пределах. Суточный допустимый максимум для здорового человека — 25 г. При этом желательно снизить лимит до 15 г. Такой объем организм без проблем выведет сам. Все, что выше, будет накапливаться и оседать на суставах, сосудах и т. д.

Когда соли в организме много, мы начинаем страдать от отеков, в следствие того, что жидкость задерживается в организме. Как результат, растет давление, сосуды спазмируются.

Чтобы соль адекватно выводилась из организма, необходимо соблюдать питьевой режим. Поэтому приучайте себя пить воду, если не любите — заставляйте, потом войдет в привычку.

Также стоит учитывать, что соль способна разжигать аппетит. Когда вы не подсаливаете еду за столом, вы съедите гораздо меньше. В среднем человек потребляет в сутки примерно 10 граммов соли. На подсаливание остается чайная ложка без горки.