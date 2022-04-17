Ученый рассказал, как определить ядовитый картофель
Учёный пояснил, что к маю-июню урожай картофеля, который был собран в августе, уже становится старым. Если он хранился в темном месте то, вероятнее всего, потерял свои вкусовые качества. Если картофель всю зиму хранился при свете, например, на балконе, то он мог стать ещё и ядовитым. Он также обозначил признаки ядовитого картофеля: “В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них сформировался хлорофилл и опасный алкалоид соланин, ядовитый для человека. Употреблять такой картофель нельзя”.
При этом, токсины из картофеля удалить не получится. Дело в том, что он останется даже в том случае, если вы вырежете испорченную часть или попытаетесь сварить плод. “С зелёным картофелем лучше не рисковать. Если клубень хоть на четверть зелёный, то его надо убирать в сторону и не есть”, — предостерегает специалист.