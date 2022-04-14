Полезны для печени: 5 продуктов помогают улучшить здоровье органа

Будучи органом-тяжеловесом весом почти в полтора килограмма, печень выполняет в организме ответственную работу: расщепляет алкоголь, лекарства, жирную пищу и сахар, “сканирует” неизвестные вещества, проникающие в организм. Если хотите поддержать свою печень в ее напряженной работе, то можете сделать это, включив в рацион следующие продукты.

Свекла может предотвратить ожирение печени. Вещество бетанин, которым богата свекла, обладает противовоспалительными свойствами, помогает клеткам печени в их работе по детоксикации, избавлению от тяжелых металлов. В свою очередь, учеными Познанского университета было установлено, что питье свекольного сока улучшает защиту печени от печени.

Черника может подавлять рост раковых клеток. Полифенолы черники действуют как защитное покрытие для печени, замедляя образование рубцов при циррозе. Также есть данные о том, что экстракт черники полезен для профилактики размножения клеток рака печени.

Чеснок активирует ферменты печени. Тот факт, что люди в Средиземноморском регионе имеют особенно высокую продолжительность жизни, может быть также связан с большим количеством чеснока, который распространен в их блюдам. Пряный овощ содержит сероподобные вещества S-аллилмеркаптоцистеин (SAMC) и диаллилдисульфид (DADS), которые активируют ферменты печени, — благодаря их поддержке орган может работать более эффективно.

Орехи богаты омега-3 жирными кислотами. Орехи, особенно грецкие, содержат большое количество омега-3 жирных кислот, обладающих противовоспалительным эффектом, в том числе в отношении печени. Исследование ученых из Университета Тунцзи в Шанхае показало, что потребление омега-3 пациентами, которые страдают ожирением печени, может способствовать улучшению ее состояния.

Артишоки усиливают выработку желчных кислот. Горькие вещества, содержащиеся в артишоке, в том числе цинаропикрин, способствуют более активной выработке желчных кислот в печени — это означает, что печень значительно лучше защищена от ожирения.