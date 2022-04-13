Названы провоцирующие появление прыщей продукты

Диетолог отметила, что проблемы с кожей зачастую возникают из-за неправильного питания. Ван Хорн объяснила, что определенные продукты провоцируют появление прыщей и иных высыпаний. По словам профессора, многие исследования доказывают, что акне обостряется при употреблении коровьего молока, поэтому она советует минимизировать количество молочных продуктов в рационе.

Кроме того, Ван Хорн ссылается на данные других исследований, из которых следует, что потребление какао и шоколада приводит к обострению проблем с кожей.