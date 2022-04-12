Психологи перечислили сокращающие жизнь привычки

Согласно высказываниям популярного психолога Скотта Би из клиники Кливленда в США, люди настолько привыкли к комфорту и определенному поведению, что вряд ли смогут легко отказаться от этих вредных привычек, передает rambler.

Так, основной негативной привычкой, которая подрывает здоровье, является сидячий образ жизни. Ребекка Сегин, доцент кафедры диетологии Корнеллского университета отмечает, что, если человек постоянно двигается и делает перерывы во время рабочего дня за компьютером, это позитивно влияет на организм и общее самочувствие.

“Малоподвижный образ жизни наносит гораздо больше вреда здоровью, чем многие привыкли думать. Чтобы избежать негативных последствий, нужно находить время и возможности для активности. Даже если вы целый день работаете в офисе, постарайтесь делать перерывы и двигаться”, — объяснила она.