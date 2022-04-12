Аптекарь: что необходимо знать перед прививкой от энцефалита?

“Маленькие клещи, размером в несколько миллиметров, являются переносчиками различных инфекционных заболеваний — таких как боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит. В Эстонии прививку можно поставить только от последней болезни, а поскольку эта инфекция может вызвать серьезные осложнения и в некоторых случаях даже привести к смерти, то вакцина и является лучшей защитой от самого серьезного клещевого заболевания”, — объясняет провизор Тырваской центральной аптеки Benu Вирге Сокк.

Аптекарь излагает три основных мифа о клещах и соответствующей вакцинации.

Миф: если не ходить в лес, то клещевой опасности нет

Клещи предпочитают обитать на влажных, тенистых участках с богатой и высокой растительностью. “На пастбищах и лугах, а также на полях и лесных опушках клещей количественно больше, но и крупные сады, лесопарки и городские парки могут быть очень подходящим местом для обитания клещей. Реже они встречаются на болотах и ​​болотистой местности, и ​​в сухих сосновых лесах.

Клещей можно получить и от питомца, побывавшего в месте с высокой растительностью. Поэтому все, кто проводит время, работает или часто гуляет на природе, находятся в группе риска, и я рекомендую таким людям сделать прививку”, — говорит Сокк.

Клещ получает возбудителей заболеваний от животных, чью кровь он сосет, и, хотя сам клещ не болеет, вирусы и бактерии размножаться внутри его организма и насекомое переносит их от одного организма к другому. “Не все клещи являются переносчиками болезни, но, поскольку клещевые заболевания в Эстонии достаточно распространены, то после каждого укуса клеща следует очень внимательно следить за своим здоровьем”, — подчеркивает Сокк.

В прошлом году больше всего клещей было в Тартуском и Пярнуском уездах, а также клещевые заболевания традиционно широко распространены и на островах. Подробную статистику о количестве заболевших в регионах можно найти на сайте Департамента здоровья.

Миф: клещи опасны только летом