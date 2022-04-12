Как недорого накрыть праздничный стол и найти пару с помощью цвета праздничного яйца?

Свинина от эстонского производителя Frank Kutter является лучшим примером того, что покупатель может найти действительно высокое качество в продуктовом магазине и по доступной цене продуктового магазина - сырье Frank Kutter высоко ценится шеф-поварами многих известных ресторанов!

По церковным традициям, на Пасху заканчивается пост и снова можно есть мясо - так что мясные блюда также приветствуются на столе. В Maxima вы всегда найдете широкий выбор свежего, отечественного мяса, стабильно низкие цены и ассортимент из почти тысячи наименований продукции - от свинины и баранины до телятины и мяса птицы.

Наряду с пасхой также прочно вошел в православные обычаи и кулич - похожая на кекс выпечка с цветной сахарной глазурью. В Maxima можно купить как вкусную пасху бренда Maxima «Качество мастеров», так и кулич производства Eesti Pagar. А также творожную запеканку, творожную пасту со вкусом пасхи и другие творожные пасты и кремы, содержащие апельсины, абрикосы, бананы и другие добавки, от известных эстонских производителей. Так что вы можете насладиться покупной пасхой или сделать ее дома. В Maxima вы также можете найти белые яйца по лучшей цене - 10 штук всего за 89 центов - и на полках магазинов их много.

Неотъемлемой частью Пасхи является определенного меню, в котором важно не столько то, что готовят, сколько то, из чего. В соответствии с православной традицией ни один праздник не обходится без творожной пасхи и, конечно же, вареных яиц, но популярны и другие десерты, салаты и выпечка, содержащие яйца и творог.

Запаситесь всем необходимым уже сегодня, чтобы накрыть стол, покрасить яйца и насладиться праздником! На этой неделе в магазинах Maxima доступны сотни товаров по льготным ценам. Яйца, пасха, свежий эстонский творог и мясо. Шоколадные зайцы и яйца. Свечи в форме яиц, тематические салфетки, милые корзиночки для яиц и другие яркие пасхальные украшения. Maxima готова к празднику. А вы?

Черника и черная смородина также могут быть использованы для получения голубоватого цвета. Необходимо сделать из ягод пюре и поместить в него ранее сваренные яйца. Для получения красноватых тонов ту же технику можно использовать с клюквой, малиной или вишней. Подойдут и замороженные ягоды, но, например, покрасить яйца с помощью купленного в магазине пакета сока не получится.

Красная капуста придает яйцу красивый цвет от розовато-фиолетового до синего. При этом необязательно варить яйцо в капустном соке, можно просто вымочить его в нем. Нарежьте красную капусту и сварите до мягкости. В получившуюся окрашенную воду добавьте немного уксуса, который поможет краске лучше схватиться. Затем положите в капустный сок вареные белые яйца. Светлый цвет можно получить через несколько часов, а для более насыщенного оттенка можно оставить яйца в капустном соке на ночь. Замачивая некоторые яйца на более короткое, а некоторые - на более длинное время, в итоге вы получите более разнообразный по оттенку выбор яиц.

Свекла помогает добиться фиолетового или розового цвета, интенсивность цвета зависит от времени варки яйца и того, сколько свеклы или свекольной кожуры было положено в кастрюлю вместе с яйцами. Следите за тем, чтобы свекольный сок был темным и достаточно концентрированным. Чем краснее вода, тем красивее будет яйцо.

Давно известно, что если сварить яйца с луковой шелухой, они приобретают красивый золотисто-коричневый цвет. Желтая шелуха - это классика окрашивания яиц, но вместо нее можно использовать красный лук. Однако заворачивание яиц в красную луковую шелуху дает не только красивый цвет, но и неповторимый узор. Причем наиболее интенсивный цвет дает старая и уже не очень красивая шелуха.

Красьте яйца натуральными красками! Лучшее яйцо для творчества - белое. Очень здорово использовать для окрашивания яиц продукты садоводства, поэтому при покупке яиц следует также заглянуть в овощной отдел. Выбор овощей в Maxima широк и дает желающему покрасить яйца достаточно простора для фантазии. И все представленные ниже «красители» всегда доступны по хорошей цене.

Зеленый цвет яйцу придаст шпинат. Отварите 200-300 грамм шпината в литре воды в течение часа, пока цвет не станет насыщенным. В полученную зеленую воду добавьте немного уксуса и соли, а затем замочите вареные яйца.

Куркума дает приятный желтый цвет, и здесь также можно использовать порошок. Как и в случае с порошком шпината, следует добавить всего пару ложек. Размер ложки можно выбрать в зависимости от желаемой яркости цвета. Для получения оранжевого яйца можно использовать порошок паприки или тертую морковь, в последнем случае яйца следует поварить вместе с морковью. Как и морковь, в Maxima никогда не заканчиваются различные порошки.

Для того чтобы помимо цвета на яичной скорлупе появился узор, перед замачиванием или варкой следует намотать на яйцо несколько витков веревки. Для того чтобы получить еще более пестрые яйца, их можно перед покраской плотно обернуть тонким куском ткани, добавив зернышки риса или крупы. Прилипшие к яичной скорлупе зернышки оставят на ней веселый зернистый рисунок. Прежде чем завернуть яйцо в ткань, вы также можете положить на влажную яичную скорлупу цветы или листья, чтобы получился интересный узор.

Конечно, всегда можно пойти по пути наименьшего сопротивления. Если нет возможности красить яйца разными продуктами садоводства, вы также можете купить в Maxima готовые краски для яиц. Или коричневые яйца куриц, содержащихся на насесте, а также красивые рябые перепелиные яйца. Вы также можете найти их в Maxima.

Как выбрать правильного жениха по цвету пасхального яйца?

В старину цвет пасхального яйца помогал девушкам искать подходящего жениха. Девушки предлагали юношам выбрать себе понравившееся яйцо, а затем делали выводы об их характере. Считалось, что каждый цвет имеет определенное значение. Например, розовый, означает мягкость, зеленый - надежду, голубой - верность, желтый - лживость, а зеленый - уравновешенность.

Крашеные яйца также хорошо подходят в качестве подарка на праздники. Обычай дарить крашеные яйца в Европе насчитывает 1000 лет.