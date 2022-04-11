Приемная мама ВИЧ-положительного ребенка: он не виноват, что таким родился

Кроме того, на обучении Кати узнала, что среди детей, которым ищут новую семью, также очень мало полностью, и физически, и психически здоровых. Многие из них имеют особые потребности, заболевания, психические или физические травмы. Дети, нуждающиеся в замещающей, то есть приемной семье, приходят в нее с так называемым багажом, полным эмоций из прошлого, с которым им нужно помочь разобраться.

Кати призналась, что изначально хотела усыновить ребенка младше трех лет. Однако на обучении PRIDE она узнала, что в Эстонии в среднем за год усыновляют 20–30 детей, а значит, детей, которых можно усыновить, очень мало. Семей, желающих усыновить ребенка, гораздо больше, чем детей, которых можно усыновить. Кати решила стать попечителем, а это означает, что она подарила ребенку дом и окружила его любовь, но законным представителем ребенка, то есть его опекуном, является местное самоуправление.

Кати стала приемной матерью Акселя всего за пять дней — ровно столько времени прошло с момента телефонного звонка социального работника до встречи будущей мамы и ее ребенка в больнице. Кати хотела стать приемной матерью, она прошла курс PRIDE по подготовке к усыновлению и попечительству, и была морально готова к появлению ребенка, но она не ожидала, что в конце процесса все произойдет так быстро.

Аксель*, которому сейчас два года, успел прожить в родном доме едва ли неделю, когда прибыла полиция, вызванная соседями из-за шумной вечеринки. В доме, помимо отдыхающих, был найден младенец, которого полиция доставила прямо в детскую больницу. Заброшенный родителями Аксель, и без того родившийся очень маленьким, потерял почти килограмм и потому был помещен в отделение интенсивной терапии.

Первая встреча

“Впервые я увидела Акселя в Таллиннской детской больнице. Помню, это была первая коронавирусная весна, и было трудно попасть в больницу из-за жестких ограничений. Главный врач разрешил мне прийти посмотреть на ребенка при условии, что если я в таком случае обязательно заберу ребенка, иначе мне придется остаться в больнице. За пять дней до этого мне позвонил социальный работник и спросил, не хочу ли я взять двухнедельного младенца, маленького мальчика, разлученного со своей биологической

семьей и находящегося на лечении в больнице. И что у этого ребенка ВИЧ, — вспоминает Кати, — Во время этого звонка я была на работе. Моей первой реакцией было ответить “да!”, но я все же решила взять паузу, чтобы подумать. Уже через час я перезвонила социальному работнику и сказала, что определенно хочу этого ребенка. В тот же день я сказала начальнику, что, вероятно, у меня вот-вот появится ребенок. Кстати, месяц назад на собеседовании по развитию я говорила, что хочу ребенка”.

“Я хорошо помню свою первую встречу с Акселем. Я сразу узнала своего ребенка! Даже не смотрела на других детей в отделении интенсивной терапии, сразу направилась к его кроватке. Так я и стала мамой. Мы вместе пролежали в больнице еще десять дней. Нас выписали, когда он наконец набрал вес и весил три килограмма, — вспоминает Кати. — На прощание мне выдали лекарства для ребенка, и я уже записалась на прием в инфекционную клинику, чтобы познакомиться с будущим врачом малыша”, — добавила она.

Пришлось в спешке покупать детскую одежду, кроватку, коляску и прочие вещи, ведь ребенок появился так быстро. К счастью, на помощь пришли друзья Кати и ее мама, так что к ее возвращению с ребенком из больницы дома было все готово.

ВИЧ+ — это нормальный ребенок

“Он не виноват, что родился таким, — говорит Кати о вирусе Акселя. — Если бы его мать принимала лекарства во время беременности, ребенок родился бы здоровым, к сожалению, она этого не делала, и Аксель родился с ВИЧ”.