11.04.2022, 13:11
На благотворительном вечере в Таллинне продемонстрируют подлинник Клода Моне
Фото из архива Artstac
Уже на этой неделе в Таллинне состоится благотворительный вечер проекта Art & Gourmet в международной галерее Artstac, где только для гостей вечера будет выставлен единственный в Эстонии подлинник картины Клода Моне из частной коллекции.
В дополнение к возможности увидеть подлинник вживую, в программе вечера лекция о тайной богемной жизни великих мастеров Монмартра и легендарных коллекционерах эпохи, таких как Гуггенхайм, Рокфеллер и братьях Морозовых. Тему осветит искусствовед и директор международной галереи Artstac, Любовь Грицаева. Французскую атмосферу поддержат редкие вина и закуски от шеф-повара ресторана Tchaikovsky, Дениса Голика.
Как прокомментировала организатор благотворительного вечера, Анна Павлова, часть прибыли будет направлена на помощь малоимущим семьям и пенсионерам Эстонии. Подробнее о мероприятии можно узнать ЗДЕСЬ.