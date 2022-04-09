Дом
09.04.2022, 18:00

Пикировка рассады по лунному календарю в 2022

 
ФОТО: Photo by Zoe Schaeffer on Unsplash

Когда лето короткое и прохладное, семена не успевают вырасти и дать плоды. Такая процедура как пикировка помогает ускорить рост растения, сделать куст пышнее и укрепить корневую систему. Об этом сообщает “Рамблер”.

Пикировка растений — это пересадка или перевалка сеянцев и молодых неокрепших всходов. Как правило, пересадка проходит на ранней стадии роста растения, пока ростки находятся в семядольном состоянии. Пикировку часто совмещают с прищипыванием, или обрезанием стержневых корней. Цель — развитие корневой системы, рост боковых корней и укрепление стебля.

Каким растениям нужна пикировка

Пикировка нужна растениям со слабо ветвящимися корнями:

  • капуста,
  • брюква,
  • лук-порей,
  • томат,
  • розмарин,
  • земляника

Не все дачники сходятся во мнении, нужно ли пикировать баклажаны и огурцы. Одни категорически не советуют проводить эту процедуру. Другие замечают, что прищипывание позитивно отражается на росте. Окончательное решение зависит от состояния сеянца, толщины и качества корневой системы. Лучше пикировать те саженцы, что хорошо себя чувствуют и без пикировки.

Растения, корни которых сами по себе ветвятся и хорошо растут, пикировать не надо. К последним относятся тыквенные культуры: тыквы, кабачки и патиссоны, дыни и арбузы.

Плюсы пикировки

Укрепление рассады. Саженцы тонизируются, быстрее адаптируются к выращиванию в открытом грунте или теплице.
Увеличение урожая. Регулярная пикировка — это не просто пересадка, но и уход за саженцами. Чем больше мы заботимся о растениях, тем выше вероятность, что количество плодов будет увеличиваться, а качество становиться лучше.
Оценка состояния растений. Своевременная пикировка помогает увидеть, есть ли больные или отстающие в развитии саженцы. Больные саженцы можно отсеять или собрать в отдельную рассаду, чтобы зараза не перекинулась на здоровые растения.
Отпадает необходимость в прореживании. При процедуре удаляются лишние растения, чтобы другие саженцы лучше росли. Таким образом условия роста улучшаются.

Когда пикировать рассаду

В какое время года пикировать рассаду по Лунному календарю? Пикировать рассаду нужно весной, в марте-апреле, в холодных регионах — в мае. Делать процедуру можно, когда саженцы вот-вот взошли. Если вы пропустили сроки пикировки, то уже ничего делать не нужно. Пикировка старой рассаде скорее повредит, чем поможет.

Как правильно пикировать рассаду

  • Для пикировки нужно брать только молодую рассаду с парой-тройкой листьев.
  • Возьмите деревянные палочки или чайные ложки.
  • Достаньте растение из горшка или ящика. Аккуратно уделите землю с конца корня.
  • Так же аккуратно укоротите корень на 1/3. Это можно сделать пальцами, прищипнув корень — поэтому процедура называется прищипыванием. Также допустимо подрезать его маникюрными ножницами или ножом на разделочной доске. Очень тонкие корни можно прищипнуть пинцетом.
  • После пикировки рассаду стоит опустить в золу — это убережет сеянец от грибка и образования черной ножки.
  • Сделать в емкости отдельные углубления, хорошо смочить. Высадить саженец, утрамбовать и разрыхлить верхнюю землю.
  • Полить рассаду талой или дождевой водой комнатной температуры. Проводить подкормки и другие процедуры можно через пару дней.

Лунный календарь пикировки 2022: когда пикировать огурец, перец, томат

Многие дачники предпочитают придерживаться Лунного календаря посадки и пикировки. Считается, что Луна влияет на качество всхода, на скорость роста и адаптацию саженцев к новому грунту. Соответственно, необходимо выбрать наиболее благоприятные для этого даты. Худшими считаются дни новолуния и полнолуния.

Пикировка на апрель 2022
В апреле садоводы массово пикируют рассаду. Высаживать сеянцы уже можно в открытый грунт и даже в теплицу, если вы живете в теплом регионе.

Огурцы. Огурцы необходимо обильно поливать и подкармливать минеральными удобрениями.

Лучшие дни: 5, 8–9, 13, 15, 18–19, 27, 28
Нейтральные дни: 14 апреля

Баклажаны и болгарский перец. Крайне важно обеспечить теплолюбивым баклажанам и перцам стабильную температуру в районе +23-25°С.

Лучшие дни: 5, 8, 9, 13, 15, 18-19, 27, 28 апреля
Нейтральные дни: 4, 10 и 14 апреля

Капуста. Температура не должна подниматься выше +20°С, после всхода ее можно опустить до +18°С.

Лучшие дни: 4, 8, 9, 13, 14
Нейтральные дни: 27 апреля

Корнеплоды. Поддерживайте 13-14-часовой день над саженцами.

Лучшие дни: 18–22, 26–28
Нейтральные дни: 12 и 13 апреля

Томаты. Поддерживайте 14-часовой световой день над саженцами и следите за температурой: она не должна опускаться ниже +25°С.

Лучшие дни: 5, 8, 9, 13, 15, 17–19, 27, 28
Нейтральные дни: 4, 10, 29 апреля

Зелень. Поддерживайте температуру в районе +18°С, обязательно увлажняйте помещение, чтобы избежать увядания листьев.

Лучшие дни: 18–22, 26–28
Нейтральные дни: 29 апреля

Неблагоприятные дни для пикирования в апреле для всех культур
1, 2 и 3 апреля (новолуние) и 16 апреля (полнолуние)

Огурцы

Лучшие дни: 1– 2, 5, 13, 15, 17, 20, 24, 28, 29
Нейтральные дни: 23 мая

Баклажаны и болгарский перец

Лучшие дни: 1, 2, 5, 13, 15, 17, 20, 24, 28, 29
Нейтральные дни: 3, 4 и 8 мая

Капуста

Лучшие дни: 5–7, 10–14
Нейтральные дни: 4, 8, 17–18, 26 мая

Корнеплоды

Лучшие дни: 17–20, 23–28
Нейтральные дни: 21 и 22 мая

Томаты

Лучшие дни: 1, 2, 5, 13, 15, 17, 20, 24, 28, 29
Нейтральные дни: 3, 4 и 6 мая

Зелень

Лучшие дни: 17–20, 23–28
Нейтральные дни: 6–8 мая

Неблагоприятные дни для пикирования в мае для всех культур
30-31 мая (новолуние) и 16 мая (полнолуние).

Можно ли пикировать растения на убывающую Луну

Принято, что растения лучше высаживать на растущую Луну: в этот период саженцы стремятся вверх с новой силой. Убывающая Луна — время, чтобы проводить подкормки и увлажнять. Тем не менее уже через пару дней после новолуния и полнолуния можно приступать к процедурам.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии