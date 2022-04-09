Пикировка рассады по лунному календарю в 2022
Когда лето короткое и прохладное, семена не успевают вырасти и дать плоды. Такая процедура как пикировка помогает ускорить рост растения, сделать куст пышнее и укрепить корневую систему. Об этом сообщает “Рамблер”.
Пикировка растений — это пересадка или перевалка сеянцев и молодых неокрепших всходов. Как правило, пересадка проходит на ранней стадии роста растения, пока ростки находятся в семядольном состоянии. Пикировку часто совмещают с прищипыванием, или обрезанием стержневых корней. Цель — развитие корневой системы, рост боковых корней и укрепление стебля.
Каким растениям нужна пикировка
Пикировка нужна растениям со слабо ветвящимися корнями:
- капуста,
- брюква,
- лук-порей,
- томат,
- розмарин,
- земляника
Не все дачники сходятся во мнении, нужно ли пикировать баклажаны и огурцы. Одни категорически не советуют проводить эту процедуру. Другие замечают, что прищипывание позитивно отражается на росте. Окончательное решение зависит от состояния сеянца, толщины и качества корневой системы. Лучше пикировать те саженцы, что хорошо себя чувствуют и без пикировки.
Растения, корни которых сами по себе ветвятся и хорошо растут, пикировать не надо. К последним относятся тыквенные культуры: тыквы, кабачки и патиссоны, дыни и арбузы.
Плюсы пикировки
Укрепление рассады. Саженцы тонизируются, быстрее адаптируются к выращиванию в открытом грунте или теплице.
Увеличение урожая. Регулярная пикировка — это не просто пересадка, но и уход за саженцами. Чем больше мы заботимся о растениях, тем выше вероятность, что количество плодов будет увеличиваться, а качество становиться лучше.
Оценка состояния растений. Своевременная пикировка помогает увидеть, есть ли больные или отстающие в развитии саженцы. Больные саженцы можно отсеять или собрать в отдельную рассаду, чтобы зараза не перекинулась на здоровые растения.
Отпадает необходимость в прореживании. При процедуре удаляются лишние растения, чтобы другие саженцы лучше росли. Таким образом условия роста улучшаются.
Когда пикировать рассаду
В какое время года пикировать рассаду по Лунному календарю? Пикировать рассаду нужно весной, в марте-апреле, в холодных регионах — в мае. Делать процедуру можно, когда саженцы вот-вот взошли. Если вы пропустили сроки пикировки, то уже ничего делать не нужно. Пикировка старой рассаде скорее повредит, чем поможет.
Как правильно пикировать рассаду
- Для пикировки нужно брать только молодую рассаду с парой-тройкой листьев.
- Возьмите деревянные палочки или чайные ложки.
- Достаньте растение из горшка или ящика. Аккуратно уделите землю с конца корня.
- Так же аккуратно укоротите корень на 1/3. Это можно сделать пальцами, прищипнув корень — поэтому процедура называется прищипыванием. Также допустимо подрезать его маникюрными ножницами или ножом на разделочной доске. Очень тонкие корни можно прищипнуть пинцетом.
- После пикировки рассаду стоит опустить в золу — это убережет сеянец от грибка и образования черной ножки.
- Сделать в емкости отдельные углубления, хорошо смочить. Высадить саженец, утрамбовать и разрыхлить верхнюю землю.
- Полить рассаду талой или дождевой водой комнатной температуры. Проводить подкормки и другие процедуры можно через пару дней.
Лунный календарь пикировки 2022: когда пикировать огурец, перец, томат
Многие дачники предпочитают придерживаться Лунного календаря посадки и пикировки. Считается, что Луна влияет на качество всхода, на скорость роста и адаптацию саженцев к новому грунту. Соответственно, необходимо выбрать наиболее благоприятные для этого даты. Худшими считаются дни новолуния и полнолуния.
Пикировка на апрель 2022
В апреле садоводы массово пикируют рассаду. Высаживать сеянцы уже можно в открытый грунт и даже в теплицу, если вы живете в теплом регионе.
Огурцы. Огурцы необходимо обильно поливать и подкармливать минеральными удобрениями.
Лучшие дни: 5, 8–9, 13, 15, 18–19, 27, 28
Нейтральные дни: 14 апреля
Баклажаны и болгарский перец. Крайне важно обеспечить теплолюбивым баклажанам и перцам стабильную температуру в районе +23-25°С.
Лучшие дни: 5, 8, 9, 13, 15, 18-19, 27, 28 апреля
Нейтральные дни: 4, 10 и 14 апреля
Капуста. Температура не должна подниматься выше +20°С, после всхода ее можно опустить до +18°С.
Лучшие дни: 4, 8, 9, 13, 14
Нейтральные дни: 27 апреля
Корнеплоды. Поддерживайте 13-14-часовой день над саженцами.
Лучшие дни: 18–22, 26–28
Нейтральные дни: 12 и 13 апреля
Томаты. Поддерживайте 14-часовой световой день над саженцами и следите за температурой: она не должна опускаться ниже +25°С.
Лучшие дни: 5, 8, 9, 13, 15, 17–19, 27, 28
Нейтральные дни: 4, 10, 29 апреля
Зелень. Поддерживайте температуру в районе +18°С, обязательно увлажняйте помещение, чтобы избежать увядания листьев.
Лучшие дни: 18–22, 26–28
Нейтральные дни: 29 апреля
Неблагоприятные дни для пикирования в апреле для всех культур
1, 2 и 3 апреля (новолуние) и 16 апреля (полнолуние)
Огурцы
Лучшие дни: 1– 2, 5, 13, 15, 17, 20, 24, 28, 29
Нейтральные дни: 23 мая
Баклажаны и болгарский перец
Лучшие дни: 1, 2, 5, 13, 15, 17, 20, 24, 28, 29
Нейтральные дни: 3, 4 и 8 мая
Капуста
Лучшие дни: 5–7, 10–14
Нейтральные дни: 4, 8, 17–18, 26 мая
Корнеплоды
Лучшие дни: 17–20, 23–28
Нейтральные дни: 21 и 22 мая
Томаты
Лучшие дни: 1, 2, 5, 13, 15, 17, 20, 24, 28, 29
Нейтральные дни: 3, 4 и 6 мая
Зелень
Лучшие дни: 17–20, 23–28
Нейтральные дни: 6–8 мая
Неблагоприятные дни для пикирования в мае для всех культур
30-31 мая (новолуние) и 16 мая (полнолуние).
Можно ли пикировать растения на убывающую Луну
Принято, что растения лучше высаживать на растущую Луну: в этот период саженцы стремятся вверх с новой силой. Убывающая Луна — время, чтобы проводить подкормки и увлажнять. Тем не менее уже через пару дней после новолуния и полнолуния можно приступать к процедурам.