Пикировка рассады по лунному календарю в 2022

Пикировка растений — это пересадка или перевалка сеянцев и молодых неокрепших всходов. Как правило, пересадка проходит на ранней стадии роста растения, пока ростки находятся в семядольном состоянии. Пикировку часто совмещают с прищипыванием, или обрезанием стержневых корней. Цель — развитие корневой системы, рост боковых корней и укрепление стебля.

Каким растениям нужна пикировка

Пикировка нужна растениям со слабо ветвящимися корнями:

капуста,

брюква,

лук-порей,

томат,

розмарин,

земляника

Не все дачники сходятся во мнении, нужно ли пикировать баклажаны и огурцы. Одни категорически не советуют проводить эту процедуру. Другие замечают, что прищипывание позитивно отражается на росте. Окончательное решение зависит от состояния сеянца, толщины и качества корневой системы. Лучше пикировать те саженцы, что хорошо себя чувствуют и без пикировки.

Растения, корни которых сами по себе ветвятся и хорошо растут, пикировать не надо. К последним относятся тыквенные культуры: тыквы, кабачки и патиссоны, дыни и арбузы.

Плюсы пикировки

Укрепление рассады. Саженцы тонизируются, быстрее адаптируются к выращиванию в открытом грунте или теплице.

Увеличение урожая. Регулярная пикировка — это не просто пересадка, но и уход за саженцами. Чем больше мы заботимся о растениях, тем выше вероятность, что количество плодов будет увеличиваться, а качество становиться лучше.

Оценка состояния растений. Своевременная пикировка помогает увидеть, есть ли больные или отстающие в развитии саженцы. Больные саженцы можно отсеять или собрать в отдельную рассаду, чтобы зараза не перекинулась на здоровые растения.

Отпадает необходимость в прореживании. При процедуре удаляются лишние растения, чтобы другие саженцы лучше росли. Таким образом условия роста улучшаются.

Когда пикировать рассаду