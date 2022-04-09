Маргус Вийгимаа: Атеросклероз и гипертонию можно предотвратить в 80% случаев

“Атеросклероз и гипертония возникают у мужчин и женщин по разным причинам: если у женщин измеримые факторы риска, способствующие развитию заболевания, составляют 4%, то у мужчин — 14%”, — сказал профессор Маргус Вийгимаа. “Кроме того, во многих странах продолжительность жизни у мужчин короче, чем у женщин, и разница составляет от трех до одиннадцати лет. Возглавляет этот рейтинг Россия. Эстония находится на одном уровне с Молдовой, хотя у нас совершенно разные системы здравоохранения. Нам необходимо значительно сократить разницу в общей продолжительности жизни и длительности здорового периода жизни у мужчин и женщин”, — добавил он.

“Если говорить о высоком систолическом артериальном давлении, то Эстония входит в число государств, которые демонстрируют более хорошие результаты, чем страны Восточного блока. К сожалению, мы не достигаем уровня стран Западной и Северной Европы или Северной Америки, но с каждым годом становится все лучше”, — отметил Вийгимаа.

“Ежедневно 340 000 пациентов в Эстонии принимают лекарства от повышенного кровяного давления. При эффективном лечении у пациента с гипертонией давление держится на том же уровне, что и у человека без повышенного артериального давления. У женщин артериальная гипертензия встречается гораздо реже, чем у мужчин, особенно в младших возрастных группах, но заболеваемость увеличивается в возрасте от 50 до 60 лет. У мужчин также гораздо выше уровень “плохого” холестерина и липопротеина А, что является существенными дополнительными факторами риска. В Эстонии мы используем те же лекарства в тех же дозах, что и в странах Северной Европы. Однако в ближайшие годы появятся новые революционные средства — например, лекарство от артериальной гипертензии, инъекции которого можно будет делать два раза в год”, — сказал Вийгимаа.