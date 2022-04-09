Маргус Вийгимаа: Атеросклероз и гипертонию можно предотвратить в 80% случаев
“Атеросклероз и гипертония возникают у мужчин и женщин по разным причинам: если у женщин измеримые факторы риска, способствующие развитию заболевания, составляют 4%, то у мужчин — 14%”, — сказал профессор Маргус Вийгимаа. “Кроме того, во многих странах продолжительность жизни у мужчин короче, чем у женщин, и разница составляет от трех до одиннадцати лет. Возглавляет этот рейтинг Россия. Эстония находится на одном уровне с Молдовой, хотя у нас совершенно разные системы здравоохранения. Нам необходимо значительно сократить разницу в общей продолжительности жизни и длительности здорового периода жизни у мужчин и женщин”, — добавил он.
“Если говорить о высоком систолическом артериальном давлении, то Эстония входит в число государств, которые демонстрируют более хорошие результаты, чем страны Восточного блока. К сожалению, мы не достигаем уровня стран Западной и Северной Европы или Северной Америки, но с каждым годом становится все лучше”, — отметил Вийгимаа.
“Ежедневно 340 000 пациентов в Эстонии принимают лекарства от повышенного кровяного давления. При эффективном лечении у пациента с гипертонией давление держится на том же уровне, что и у человека без повышенного артериального давления. У женщин артериальная гипертензия встречается гораздо реже, чем у мужчин, особенно в младших возрастных группах, но заболеваемость увеличивается в возрасте от 50 до 60 лет. У мужчин также гораздо выше уровень “плохого” холестерина и липопротеина А, что является существенными дополнительными факторами риска. В Эстонии мы используем те же лекарства в тех же дозах, что и в странах Северной Европы. Однако в ближайшие годы появятся новые революционные средства — например, лекарство от артериальной гипертензии, инъекции которого можно будет делать два раза в год”, — сказал Вийгимаа.
Вийгимаа также подчеркнул, что люди должны следить за уровнем холестерина. “Нельзя допускать, чтобы уровень холестерина повышался настолько, что повреждал кровеносные сосуды. 3,0 — это предел для “плохого” холестерина, и его нужно держать не выше этого уровня”.
Вийгимаа сказал, что изменение образа жизни более эффективно, чем прием медикаментов. “Здоровый образ жизни — это самое главное, это основа. Диагностика, лечение, операции — это уже более поздние этапы. Образ жизни может на 50% повлиять на наше здоровье”.
Конференцию открыл министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Темы мужского здоровья обсуждали вице-канцлер здравоохранения Министерства социальных дел Хайди Аласепп,, проф. Маргус Вийгимаа, др. Мартин Селг, проф. Андрес Метспалу, проф. Марис Лаан, др. Кристьян Помм, др. Ану Хедман, др. Керстин Аймла. В панельной дискуссии приняли участие член правления Северо-Эстонской региональной больницы Терье Пеетсо, руководитель Больничной кассы Райн Лаане, научный руководитель кардиологического центра Северо-Эстонской региональной больницы Маргус Вийгимаа, председатель Таллиннского городского собрания Евгений Осиновский и специалист по связям с общественностью Янек Мягги. Модератором мероприятия выступил Ханнес Хермакюла.
Конференция была организована Эстонским фондом здоровья, целью которого является укрепление здоровья жителей Эстонии, расширение границ активной жизни, пропаганда здорового образа жизни и обмен информацией на медицинские темы.