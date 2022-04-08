Серия лекций в Пярну научит наслаждаться средним возрастом
Началом среднего возраста по разным источникам считается как 35, так и 55 лет. По данным Департамента статистики Эстонии, к этой возрастной группе сейчас принадлежит более 250 000 человек. По словам члена правления VIV Living OÜ Лауры Пяйт, определить этап жизни только по возрасту сложно, так как он индивидуален для каждого человека. Скорее, средний возраст указывает на определенные изменения в образе жизни, к которым может быть трудно приспособиться. “Чтобы справиться с неопределенностью переходного периода, важно научиться преодолевать текущие и будущие вызовы. В большинстве случаев именно в среднем возрасте мы сталкиваемся с трудностями, которые возникают при начале нового этапа и переосмыслении предыдущей жизни, — сказала Пяйт. — Изменения на жизненных этапах по-новому ставят вопросы об идентичности, образе жизни, ценностях и взглядах, а также меняют роли в семейных системах”.
По словам Пяйт, способность справляться с изменениями зависит от личных качеств, жизненного опыта и приобретенных в течение жизни механизмов преодоления. “Этот короткий курс поможет осознать себя среди вызовов среднего возраста. Под руководством опытного специалиста участники получат возможность поделиться опытом, мыслями и чувствами в безопасной обстановке, — добавила Пяйт. — Обсуждая проблемы и находя решения, можно улучшить свою способность справляться с трудностями и повысить качество человеческих отношений”.
Курс ведет психолог и аналитический психотерапевт Кристьян Пуусильд. Пуусильд окончил Таллиннский педагогический университет по специальности психологии и социальной педагогики (2004) и имеет степень магистра философии Эстонского гуманитарного института Таллиннского университета (2009). Кроме того, он изучал психотерапию в Частной школе аналитической психологии Эстонии, а в настоящее время работает психологом/терапевтом, читает лекции по психологии, организует мероприятия и семинары.
Пуусильд отметил, что с осени планируется проводить различные лекции и занятия для групп. “В группе можно испытать более смелое раскрытие схожих интересов, проблем и проблемных тем, встречу различных точек зрения и взглядов, а также расширить свое мировоззрение, — сказал Пуусильд, добавив, что групповые занятия способствуют личностному росту и созреванию. — В зависимости от темы или группы можно вместе делать открытия и находить решения — снимать напряжение и уравновешивать свой внутренний мир. Сеансы помогают обрести уверенность и находить инновационные решения, побуждая людей говорить о своих трудностях и делиться ими”.
Первая серия лекций состоится 14.05, 21.05 и 28.05 в 11:00 в VIV Living Tervisemaja, по адресу Вилла, 3, Пярну. Для участия требуется предварительная регистрация. Подробную информацию можно найти на странице VIV Living в Facebook.
VIV Living Tervisemaja является первым шагом в концепции VIV Living, согласно которой в ближайшие годы в Пярну будет создан предлагающий различные услуги современный центр здоровья и благополучия. Владельцем VIV Living Tervisemaja является предприятие Villa Tennis OÜ, а управляет им компания VIV Living OÜ, учредители которой обладают почти 30 годами опыта работы в сфере развития услуг здравоохранения, выполняя роль поставщика и оператора домов здоровья в Пярну и Пярнуском уезде.