Серия лекций в Пярну научит наслаждаться средним возрастом

Началом среднего возраста по разным источникам считается как 35, так и 55 лет. По данным Департамента статистики Эстонии, к этой возрастной группе сейчас принадлежит более 250 000 человек. По словам члена правления VIV Living OÜ Лауры Пяйт, определить этап жизни только по возрасту сложно, так как он индивидуален для каждого человека. Скорее, средний возраст указывает на определенные изменения в образе жизни, к которым может быть трудно приспособиться. “Чтобы справиться с неопределенностью переходного периода, важно научиться преодолевать текущие и будущие вызовы. В большинстве случаев именно в среднем возрасте мы сталкиваемся с трудностями, которые возникают при начале нового этапа и переосмыслении предыдущей жизни, — сказала Пяйт. — Изменения на жизненных этапах по-новому ставят вопросы об идентичности, образе жизни, ценностях и взглядах, а также меняют роли в семейных системах”.

По словам Пяйт, способность справляться с изменениями зависит от личных качеств, жизненного опыта и приобретенных в течение жизни механизмов преодоления. “Этот короткий курс поможет осознать себя среди вызовов среднего возраста. Под руководством опытного специалиста участники получат возможность поделиться опытом, мыслями и чувствами в безопасной обстановке, — добавила Пяйт. — Обсуждая проблемы и находя решения, можно улучшить свою способность справляться с трудностями и повысить качество человеческих отношений”.

Курс ведет психолог и аналитический психотерапевт Кристьян Пуусильд. Пуусильд окончил Таллиннский педагогический университет по специальности психологии и социальной педагогики (2004) и имеет степень магистра философии Эстонского гуманитарного института Таллиннского университета (2009). Кроме того, он изучал психотерапию в Частной школе аналитической психологии Эстонии, а в настоящее время работает психологом/терапевтом, читает лекции по психологии, организует мероприятия и семинары.