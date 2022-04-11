Компания, где власть находится в руках женщин на всех уровнях
«Что мне всегда нравилось в маркетинге, так это создание эффективных рекламных кампаний – чем больше и измеримее, тем интереснее – и в Эстонии не так много таких больших компаний как Maxima. Это означает, что денег на маркетинг достаточно, а преимущество заключается в том, что есть возможность для экспериментов. Еще одним большим преимуществом Maxima является подход, согласно которому ты можешь ошибаться, но главное, что ты учишься на своих ошибках», – описывает Лийзи Вайк (34), работающая бренд-менеджером Maxima с осени 2016 года.
Для нее это время было очень насыщенным и полным различных вызовов. Например, количество членов ее команды за это время увеличилось в несколько раз. Если пять с половиной лет назад в ней был всего один человек, то сейчас в команде бренд-менеджера Maxima еще пять человек помимо нее. Есть специалисты по торговому маркетингу, социальным медиа и бренд-маркетингу, а также дизайнеры. Вайк также позволяет членам своей команды работать по гибкому графику, когда это необходимо.
Опыт, который можно получить лишь в немногих компаниях
По словам Вайк, переломным в компании для нее стал конец 2018, начало 2019 года. «Именно тогда для меня началось захватывающее время – мне стали давать больше заданий, ответственность стала выше, и моя команда начала расти», – говорит она. Бренд-менеджер Maxima отмечает, что большое преимущество компании в том, что как только вы начинаете скучать и оставаться в зоне комфорта, в компании происходит какое-то изменение, которое позволяет пробовать что-то новое.
«В течение этих пяти с половиной лет у нас были очень разные периоды – были годы, когда мы проводили 80 различных кампаний. Это безумное количество кампаний, которые можно сделать за один год», – говорит Вайк. Она добавляет, что большинство эстонских компаний проводят довольно мало кампаний в год, поэтому Maxima является хорошим местом для амбициозного и страстного любителя маркетинга, который хочет учиться, расти и получить много ценного опыта.
«Именно это удерживало меня здесь все эти годы, работа здесь очень разносторонняя – я могу заниматься тем, что мне нравится, сама работа постоянно ставит передо мной новые вызовы, и можно попробовать что-то новое», – подчеркивает Вайк. По ее словам, всему этому способствует и культура компании, которая выдвигает на первый план взятие ответственности, предлагает возможности для саморазвития и создает хорошие карьерные возможности для тех, кто к этому стремится.
С этим согласна и партнер по персоналу Maxima Eesti Татьяна Першина (30), проработавшая в розничной сети почти год. «Я пришла в Maxima совершенно случайно – я не планировала сюда приходить, – но Maxima является большой и интересной компанией с множеством возможностей», – объясняет Першина, почему она решила уйти в розничную торговлю после 10 лет работы в сфере общественного питания. Ее адаптация в коллективе прошло гладко, потому что она была очень хорошо принята командой.
Возможность проявить инициативу там, где ты хочешь
Менее чем за год работы в головном офисе Maxima Eesti в Таллинне она уже успела реализовать множество масштабных проектов по персоналу – от запуска Coursy, платформы электронного обучения, облегчающей внутреннее обучение, и объединения предложений партнеров, до запуска внутреннего портала по подбору персонала и найма украинских беженцев и других иностранных работников.
«Поскольку Maxima большая – ведь ты работаешь в компании, где почти 4 000 сотрудников, – у тебя есть много возможностей для реализации различных проектов. Здесь есть люди, для которых предназначены эти проекты, и есть деньги для их реализации. Здесь есть только одно правило – спроси и получишь», – говорит Першина. Ее мотивируют предлагаемые в Maxima вызовы и быстрый темп работы. «Быстрый темп работы всегда лучше, чем медленный, потому что он всегда заставляет тебя двигаться», – подчеркивает она.
Першина также ценит тот факт, что это очень разнообразная компания, в которой работает множество людей с разным культурным фоном, опытом, характером и подходом. «Есть люди довольно тихие, те, кто всегда серьезны, а есть те, кто всегда смеются, и те, кого слышно в другом конце офиса», – описывает она. По ее мнению, атмосфера в офисе в целом хорошая, благодаря трудолюбивым сотрудникам отдела персонала и поддерживающей культуре труда.
Першина работает в команде Леи Кимбер (51), руководителя по персоналу Maxima. Еще до прихода в Maxima будущий руководитель привлекала ее внимание на конференциях и вдохновляла рассказами о том, какой быстрорастущей компанией является Maxima. По словам Кимбер, одна из крупнейших сетей розничной торговли в Эстонии очень женская. Доля женщин среди почти 3700 сотрудников Maxima в Эстонии очень высока: около 76% сотрудников компании составляют женщины.
Очень женская компания
«Практически всеми нашими магазинами руководят женщины, только в двух из 84 магазинов заведующий – мужчина. Это тоже понятно – торговля в основном была и остается прерогативой женщин», – говорит Кимбер. Таким образом, почти 98% заведующих магазинами Maxima – женщины, еще год назад эта доля составляла 96%.
Доля женщин также высока среди сотрудников логистического центра Maxima Eesti, где работа физически самая тяжелая. Невзирая на это, там работают 122 женщины, что составляет почти 38% всего персонала центрального склада. «Помимо заведующих магазинами, женщины также составляют большую часть руководства Maxima Eesti – доля руководителей-женщин достигает почти 74%, и в офисе преобладание женщин также заметно, их здесь 69%», – добавляет Кимбер.
По словам руководителя по персоналу Maxima Eesti, радует, что женщины очень лояльны предприятию и сфере торговли – 406 сотрудниц проработали в Maxima по 10 и более лет. Женщины есть практически на всех должностях, которых в Maxima десятки видов. Некоторые из этих профессий также были более подробно описаны выше.
Поскольку в Maxima все имеют равные возможности, независимо от пола, возраста, национальности или уровня образования, самой старшей работнице 80 лет, а самым младшим – 16 лет, они работают на неполный рабочий день наряду со школой. «Гибкий график работы делает рабочее место привлекательным для молодежи, а людей постарше несомненно радуют предоставляемые работодателем бесплатные горячие обеды», – говорит Кимбер.