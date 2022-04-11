Компания, где власть находится в руках женщин на всех уровнях

«Что мне всегда нравилось в маркетинге, так это создание эффективных рекламных кампаний – чем больше и измеримее, тем интереснее – и в Эстонии не так много таких больших компаний как Maxima. Это означает, что денег на маркетинг достаточно, а преимущество заключается в том, что есть возможность для экспериментов. Еще одним большим преимуществом Maxima является подход, согласно которому ты можешь ошибаться, но главное, что ты учишься на своих ошибках», – описывает Лийзи Вайк (34), работающая бренд-менеджером Maxima с осени 2016 года.

Для нее это время было очень насыщенным и полным различных вызовов. Например, количество членов ее команды за это время увеличилось в несколько раз. Если пять с половиной лет назад в ней был всего один человек, то сейчас в команде бренд-менеджера Maxima еще пять человек помимо нее. Есть специалисты по торговому маркетингу, социальным медиа и бренд-маркетингу, а также дизайнеры. Вайк также позволяет членам своей команды работать по гибкому графику, когда это необходимо.

Опыт, который можно получить лишь в немногих компаниях



По словам Вайк, переломным в компании для нее стал конец 2018, начало 2019 года. «Именно тогда для меня началось захватывающее время – мне стали давать больше заданий, ответственность стала выше, и моя команда начала расти», – говорит она. Бренд-менеджер Maxima отмечает, что большое преимущество компании в том, что как только вы начинаете скучать и оставаться в зоне комфорта, в компании происходит какое-то изменение, которое позволяет пробовать что-то новое.

«В течение этих пяти с половиной лет у нас были очень разные периоды – были годы, когда мы проводили 80 различных кампаний. Это безумное количество кампаний, которые можно сделать за один год», – говорит Вайк. Она добавляет, что большинство эстонских компаний проводят довольно мало кампаний в год, поэтому Maxima является хорошим местом для амбициозного и страстного любителя маркетинга, который хочет учиться, расти и получить много ценного опыта.