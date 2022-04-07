Дайте себя удивить! Какими будут интересные и новые вкусы этой весны?
Стряхните с себя рутину вкусов и будьте готовы к впечатлениям. Потому что повара и кондитеры Maxima Meistrite Kvaliteet только что пополнили ассортимент продукции, и почти полсотни новых салатов, мясных блюд, тортов, пирогов и пирожных уже встречают вас и весну на прилавках магазинов Maxima.
Для каждого – что-то свое. Салат с чеддером и беконом, «Павлова» с маракуйей и клубникой, продаваемые только в Maxima пирожки с киви, уникальное в Эстонии поке с фруктами и многое других прекрасных новинок теперь доступны для любителей как легких, так и сытных блюд.
Идете в магазин? Спросите о новых продуктах со знаком Meistrite Kvaliteet! Новые вкусы найдутся в каждом магазине Maxima, но чем больше магазин, тем шире будет и выбор.
От мясного салата до супа – вас ждут разнообразные и новые вкусовые впечатления
Повара Maxima Meistrite Kvaliteet говорят, что залог вкусной и интересной еды – интересные идеи. И правда, настройтесь после длинной холодной зимы на вкусы солнечных стран уже сейчас! Для этого хорошо подойдет куриный окорочок по-азиатски, приправленный кунжутом и острыми соусами. Ведь он мягкий, сочный, хорошо пропеченный.
В новом курином рагу по-мароккански курица сочетается с нутом и абрикосами. Нут славится высоким содержанием клетчатки и белка, он также способствует пищеварению. С другой стороны, абрикос, любимый фрукт Александра Македонского, хорошо действует на нервы и заслуживает звания «витаминной бомбы».
Салат с фетой и гранатом балует витаминами и новыми вкусовыми ощущениями, где помимо феты и граната интересных нюансов вкусу добавляет беби-шпинат. Моцарелла, вяленые на солнце помидоры и сочный шейный карбонад из эстонской свинины вместе превратились в приятное и вкусное мясное блюдо для запекания в духовке.
Желаете сбросить вес и жаждете отведать супа для разнообразия? Будьте добры! На помощь приходит помидор, известное средство для похудения – один средний помидор содержит всего около 30 калорий, а значит, томатный суп поможет держать килограммы под контролем. Чтобы вкус нового томатного супа-пюре Meistrite Kvaliteet был запоминающимся, в него добавлены чеснок, розмарин, тимьян и сельдерей. А если вы ищете более насыщенный суп, то сливочный мясной суп – это именно то, что вам нужно.
Богатый выбор легкого салата к весеннему грилю поможет поддерживать пляжную форму.
Приближаются солнечные дни, когда еду на гриле готовит вся Эстония. Что предложить к поджаристому мясу? Салат делает приятнее любую гриль-вечеринку или пикник в саду. Интересным дополнением к приготовленному на углях мясу может стать, например, новый салат с гриль-сыром или картофельный салат с зернистым творогом.
От начала гриль-сезона рукой подать до пляжного сезона, и вот возникает актуальный для каждой весны вопрос: что поставить на стол, чтобы еда была не только приятной на вкус, но и полезной для фигуры? Хорошим решением будет есть вместе с гриль-блюдами как можно больше свежих легких салатов. Или, например, в промежутках между первыми по-весеннему солнечными гриль-выходными, отдать предпочтение новым поке-боулам Meistrite Kvaliteet.
Знаете ли вы, что одним из самых мощных природных сжигателей жира является ананас, который также помогает бороться с целлюлитом? Полезное и богатое витаминами фруктовое поке сочетает в себе освежающие вкусы ананаса, дыни, арбуза, киви и винограда со сладкой кокосовой стружкой, а суши-рис помогает добавить умеренное чувство насыщения. В поке с креветками приправленные пикантным соусом креветки, суши-рис в маринаде и бэби-шпинат идеально сочетаются со вкусом лайма, свежего огурца и черри-томатов.
Различные салаты также предлагают возможность приятного перекуса на каждый день. Стоит попробовать полезный и богатый клетчаткой салат с курицей из цельнозерновой пасты и салат «Цезарь» с маринованным тофу. Тофу – это популярный продукт растительного происхождения на основе сои, возраст которого насчитывает уже 2000 лет, он содержит мало жира и много белка. Также известно, что содержащийся в сое фитостерол уменьшает жировые отложения.
А новый салат с курицей и киви доказывает, что сочный и сладкий вкус исключительно богатого витаминами и жиросжигающими флавоноидами киви хорошо сочетается с птицей. Не стесняйтесь положить добавку – салат полезный и очень вкусный!
Попробуйте свежие пирожки с киви – таких в Эстонии еще никто не делал!
Киви – одно из волшебных слов этой весны в Maxima. Помимо свежего пирога со вкусом киви, этот полезный и красивый фрукт ждет сладкоежек в новых, уникальных для всей Эстонии пирожках со вкусом киви. Хотите испытать неповторимый вкус? Заходите в Maxima и попробуйте!
Нужен вкусный торт на день рождения, День матери или любой другой праздник? Ищете новые, интересные пирожные и десерты домой или в гости, чтобы удивить друзей? В Maxima вы получите все!
Крем-брюле не только хорошо звучит, но и приятно на вкус. Крем-брюле, которым наслаждались в королевском доме Франции еще с 17-го века, в новом торте Meistrite Kvaliteet встретится с домашним йогуртом и взбитыми сливками. Результат? Пальчики оближешь. И анонс нового хита для гурманов-сладкоежек!
Вы уже слышали о новом торте с маракуйей и манго? А о том, что формула маракуйя + манго + свежий эстонский йогурт дает впечатляющие вкусовые ощущения? Если вы хотите побаловать себя зеленым чаем, то попробуйте следующую новинку – торт с йогуртом и зеленым чаем.
Ммм! А какой приятный лимонный запах ударяет в нос, когда открываешь аппетитное лимонное безе! Рука сама тянется к ложке, а взяв ее – не останавливается, пока стаканчик с десертом не опустеет.
Как появляется на свет знаменитая и вкусная серия продуктов Maxima Meistrite Kvaliteet?
В ассортименте Meistrite Kvaliteet теперь более 300 тщательно отобранных кулинарных и кондитерских изделий. Все новые продукты перед тем как попасть на прилавки всегда должны быть тщательно продегустированы экспертами в этой области. Все, что не отвечает взыскательным вкусам экспертов, безжалостно отбрасывается.
Строгие требования предъявляются и к сырью для кондитерских изделий и блюд. Почти все необходимое мясо поступает от эстонских производителей, оно быстро доходит от производителя до поваров и всегда свежее.
Молоко, необходимое для приготовления тортов-десертов-пирожков-пирожных, поступает от местных производителей, а сопутствующие им джемы и варенья готовятся здесь же на месте. Экзотические ягоды и фрукты поступают, конечно, из других стран, но это страны, где на них как раз сезон – поэтому и они максимально свежие.
Все это делает деликатесы особенно вкусными. Так появляется на свет Meistrite Kvaliteet. С любовью от эстонских поваров.
ИЩЕТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И НОВЫЕ, УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВКУСЫ MEISTRITE KVALITEET? Знакомые и местные, но также и экзотические свежие вкусы – в Maxima вы найдете все, что нужно. И по всегда выгодной Maxima цене. Ознакомьтесь с еженедельными специальными предложениями в газете для клиентов Maxima.
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