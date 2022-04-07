Дайте себя удивить! Какими будут интересные и новые вкусы этой весны?

Стряхните с себя рутину вкусов и будьте готовы к впечатлениям. Потому что повара и кондитеры Maxima Meistrite Kvaliteet только что пополнили ассортимент продукции, и почти полсотни новых салатов, мясных блюд, тортов, пирогов и пирожных уже встречают вас и весну на прилавках магазинов Maxima.

Для каждого – что-то свое. Салат с чеддером и беконом, «Павлова» с маракуйей и клубникой, продаваемые только в Maxima пирожки с киви, уникальное в Эстонии поке с фруктами и многое других прекрасных новинок теперь доступны для любителей как легких, так и сытных блюд.

Идете в магазин? Спросите о новых продуктах со знаком Meistrite Kvaliteet! Новые вкусы найдутся в каждом магазине Maxima, но чем больше магазин, тем шире будет и выбор.

От мясного салата до супа – вас ждут разнообразные и новые вкусовые впечатления

Повара Maxima Meistrite Kvaliteet говорят, что залог вкусной и интересной еды – интересные идеи. И правда, настройтесь после длинной холодной зимы на вкусы солнечных стран уже сейчас! Для этого хорошо подойдет куриный окорочок по-азиатски, приправленный кунжутом и острыми соусами. Ведь он мягкий, сочный, хорошо пропеченный.

В новом курином рагу по-мароккански курица сочетается с нутом и абрикосами. Нут славится высоким содержанием клетчатки и белка, он также способствует пищеварению. С другой стороны, абрикос, любимый фрукт Александра Македонского, хорошо действует на нервы и заслуживает звания «витаминной бомбы».

Салат с фетой и гранатом балует витаминами и новыми вкусовыми ощущениями, где помимо феты и граната интересных нюансов вкусу добавляет беби-шпинат. Моцарелла, вяленые на солнце помидоры и сочный шейный карбонад из эстонской свинины вместе превратились в приятное и вкусное мясное блюдо для запекания в духовке.